TORONTO, le 21 mai 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) s'engage à assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les Ontariens, grâce à une réglementation fondée sur des principes et axée sur les résultats des services financiers non liés aux valeurs mobilières et des régimes de retraite en Ontario.

L'ARSF a publié aujourd'hui son plan d'activités annuel 2021-2024, qui présente ses priorités stratégiques et ses activités de soutien. Le plan mesuré comprend le budget de l'exercice 2021-2022 et se concentre sur les activités qui permettent d'atteindre l'efficience (y compris la réduction du fardeau) et l'efficacité de la réglementation, tout en protégeant les intérêts des consommateurs.

Pour l'avenir, les priorités de l'ARSF se concentreront sur les aspects suivants :

améliorer les capacités en matière de supervision;

améliorer et mettre en œuvre les éléments du cadre de réglementation;

protéger les consommateurs;

contribuer à la confiance du public et favoriser les connaissances du public.

Le plan d'activités annuel décrit également les plans de l'ARSF pour renforcer l'engagement des intervenants par l'entremise de consultations actives avec le public, les Comités consultatifs sectoriels des intervenants et le Comité consultatif des consommateurs.

Le plan a été approuvé par le ministre des Finances le 23 avril 2021 et reflète les attentes présentées dans la lettre de mandat du ministre.

En octobre 2020, l'ARSF a publié une ébauche des priorités et du budget pour consultation publique dans le cadre de son engagement à la transparence et a reçu plus de 25 soumissions de la part d'intervenants. Les enseignements tirés de la consultation ont été intégrés au plan d'activités annuel.

Pour en savoir davantage



L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue à travailler avec ceux qu'elle réglemente pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et ses membres. En apprendre davantage à www.fsrao.ca.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: pour les médias : Vicki Lam, Conseillère principale en communications, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Cell. : 437.771.9126, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fsrao.ca