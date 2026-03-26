L'ARSF prend des mesures d'application de la loi à l'encontre de John Chehade, Rhett McClenaghan et 2078637 Ontario Inc., exerçant ses activités sous le nom de Forest City Living English
Nouvelles fournies parL'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
26 mars, 2026, 11:49 ET
TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARFS) a imposé des conditions au permis d'agent d'hypothèques délivré à John Chehade (M. Chehade) et au permis de courtier en hypothèques délivré à Rhett McClenaghan (M. McClenaghan).
L'ARFS a également imposé des pénalités administratives d'un montant total de 12 500 dollars à M. Chehade, de 4 000 dollars à M. McClenaghan et de 17 500 dollars à 2078637 Ontario Inc., exerçant ses activités sous le nom de Forest City Living (FCL).
M. Chehade a enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») et ses règlements de la façon suivante :
- En fournissant des documents faux ou trompeurs lors d'opérations hypothécaires, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
- En permettant à un emprunteur de se servir de lui pour faciliter la commission d'un acte malhonnête, en violation de l'article 3.1 du Règlement de l'Ontario 187/08;
- En communiquant des renseignements faux ou trompeurs à l'ARSF, en violation du paragraphe 45(1) de la Loi;
- En amenant Forest City Funding Inc à contrevenir au paragraphe 24(1) du Règlement de l'Ontario 188/08, en omettant de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les prêts hypothécaires qu'il présentait aux emprunteurs leur convenaient, en violation de l'article 3 du Règlement de l'Ontario 187/08.
M. McClenaghan a contrevenu à la Loi et à ses règlements de la façon suivante :
- En aidant à fournir des documents faux ou trompeurs lors d'opérations hypothécaires, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;
- En permettant à un emprunteur de se servir de lui pour faciliter la commission d'un acte malhonnête, en violation de l'article 3.1 du Règlement de l'Ontario 187/08.
Forest City Living a enfreint la Loi et ses règlements en exerçant des activités à titre de prêteur hypothécaire sans être titulaire d'un permis ou sans bénéficier d'une exemption à l'obligation d'en détenir un, en violation du paragraphe 4(2) de la Loi.
L'ARSF a rendu ces ordonnances à la suite d'un règlement conclu avec M. Chehade, M. McClenaghan et Forest City Living.
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Renseignements pour les médias :
Lilian Kim
Agente principale des relations avec les médias;
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Tél. : 416 617-8513
Courriel : [email protected]
SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
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