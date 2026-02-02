TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a suspendu le permis d'agent d'hypothèques de Chanderkant Jindal (M. Jindal), et à l'issue de la période de suspension, l'ARSF imposera des conditions au permis d'agent d'hypothèques de Jindal. L'ARSF a également imposé une pénalité administrative de 5 000 $ à M. Jindal.

M. Jindal a enfreint la Loi sur les assurances, 2006, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives, en faisant une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse lorsqu'il a sollicité de l'assurance ou immatriculé un assuré, en violation de l'alinéa 17c) du Règlement de l'Ontario 347/04.

L'ARSF a rendu ces ordonnances à la suite d'un règlement conclu avec M. Jindal.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignements pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers