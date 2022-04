TORONTO , le 6 avril 2022 /CNW/ - L'ARSF met sur pied un nouveau comité consultatif technique pour cerner les problèmes en matière de produits d'assurance automobile et proposer des solutions pour les résoudre dans l'intérêt des consommateurs.

L'ARSF recherche des candidats ayant une vaste expérience ou une expérience de cadre supérieur dans le secteur de l'assurance automobile, notamment dans les domaines suivants :

gestion et traitement des réclamations en dommages corporels;

conseils aux demandeurs en matière d'assurance;

fourniture de services ou de produits de santé pour le traitement ou l'évaluation des consommateurs ayant subi des dommages corporels;

représentation légale des demandeurs lésés devant la loi;

conception ou développement de produits d'assurance automobile;

fixation des tarifs et prévision des coûts des sinistres;

conseillers en vente ou en assurance intervenant directement auprès des consommateurs.

Le comité comptera de 10 à 14 membres et le processus de présentations des candidatures est en cours.

L'ARSF encourage fortement les candidats intéressés à lire le mandat pour obtenir une description complète des objectifs, de la portée et des attentes du comité consultatif.

Exigences en matière de soumission de candidature

L'ARSF tiendra compte des soumissions qui satisfont aux critères suivants :

être reçues au plus tard le 29 avril 2022

inclure le curriculum vitae du candidat

inclure une lettre d'accompagnement décrivant :

l'intérêt du candidat pour le comité consultatif et comment il entend contribuer à l'atteinte des objectifs du comité et à ses responsabilités de service aux consommateurs;



le soutien que le candidat obtiendra de son organisation ou de sa profession dans l'atteinte des objectifs fixés par le comité consultatif;



ce que le candidat considère comme les trois principaux préjudices ou bienfaits pour les consommateurs et/ou les résultats escomptés en matière de produits d'assurance automobile pour les consommateurs;

pour les consommateurs;

les compétences et l'expérience du candidat qui sont compatibles avec les compétences requises de la part des membres.

Si vous souhaitez faire partie du comité consultatif, veuillez présenter votre candidature d'ici le vendredi 29 avril 2022 à : Jamie Ramos at [email protected]@fsrao.ca.

Pour en savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et de tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Renseignements pour les médias : Russ Courtney, Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, C. : 437-225-8551, Courriel : [email protected]