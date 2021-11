TORONTO, le 19 nov. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs du fait que Lampwater Financial Mutual n'est pas titulaire d'un permis lui donnant le droit d'exercer des activités commerciales dans le domaine hypothécaire en Ontario.

Ces activités sont menées sans permis depuis le 40, avenue University, Toronto ON M5J 1T1 au moyen du site Web http://lfmutual.com/.

On nous a signalé que Lampwater Financial Mutual communique avec des consommateurs de partout au Canada pour leur offrir une hypothèque. Les personnes intéressées doivent verser des frais de traitement avant que l'hypothèque ne soit approuvée. Une fois ces frais payés, elles ne reçoivent pas d'hypothèque ni de remboursement des frais.

L'ARSF exhorte les consommateurs à la prudence s'ils sont contactés par la compagnie ou une personne se servant du site Web ci-dessus et prétendant agir au nom de celle-ci. On leur conseille aussi de ne pas obtenir de prêt hypothécaire par l'intermédiaire de Lampwater Financial Mutual.

C'est l'ARSF qui délivre les permis aux maisons de courtage d'hypothèques, aux courtiers et aux agents en hypothèques, le but étant de préserver la confiance du public envers les services financiers proposés en Ontario. Les consommateurs qui obtiennent un prêt hypothécaire par l'intermédiaire de particuliers ou d'entreprises n'ayant pas de permis de l'ARSF ne sont pas protégés par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements, qui régissent les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers et les agents en hypothèques titulaires d'un permis en Ontario.

On incite les consommateurs à consulter le registre public pour s'assurer de faire affaire avec un courtier ou un agent en hypothèques, une maison de courtage d'hypothèques ou un administrateur d'hypothèques titulaire d'un permis.

L'ARSF s'efforce toujours, en collaboration avec les professionnels qu'elle réglemente, d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et pour ses membres. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.fsrao.ca/fr.

Renseignements: Les membres du public sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements par courriel à [email protected]; Les médias sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements par courriel à [email protected]

