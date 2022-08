TORONTO, le 22 août 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs qu'une société utilisant la dénomination sociale « HonoUno Credit Union » ou « HonoUno Credit Union Foundations » n'est pas une caisse populaire inscrite en Ontario.

Conformément à la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions, « Nul autre qu'une caisse ou une personne ou entité prescrite par règlement ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme "caisse populaire" ou "credit union" ».

Les consommateurs trouveront la liste des credit unions et caisses populaires autorisées à exercer des activités commerciales en Ontario sur le site Web de l'ARSF. À l'heure actuelle, HonoUno Credit Union ou HonoUno Foundations ne se trouvent pas sur cette liste.

Des dépôts effectués auprès d'une société qui n'est pas inscrite comme credit union ou caisse populaire en Ontario ne sont pas couverts par le Fonds de réserve d'assurance-dépôts (FRAD).

L'assurance-dépôts fait partie d'un vaste cadre réglementaire, qui protège les consommateurs des credit unions et caisses populaires et assure la sécurité et la qualité du secteur des caisses en Ontario. Pour de plus amples renseignements sur l'assurance-dépôts, consultez la page du site Web de l'ARSF sur les credit unions et caisses populaires.

L'ARSF travaille avec ceux qu'elle réglemente en vue d'assurer la sécurité, l'équité et des choix pour les consommateurs et les sociétaires.

