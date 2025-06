TORONTO, le 13 juin 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a émis des ordonnances imposant une pénalité administrative de 6 000 $ à Renkai Lin (« Lin »), imposant une condition au permis de courtier en hypothèques de Lin et suspendant le permis de maison de courtage d'hypothèques de ZK Financial Inc. (« ZK Financial ») pour une période de deux mois.

Lin a contrevenu à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») en fournissant des renseignements faux ou trompeurs au PDG en son nom et au nom de ZK Financial, contrairement au paragraphe 45(1) de la Loi.

L'ARSF a rendu ces ordonnances à la suite de la transaction conclue avec Lin et ZK Financial.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignments pour les médias :

Ashley Legassic

Agente principale des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 647-719-8426

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers