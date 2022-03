TORONTO, le 11 mars 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs d'éviter d'obtenir un prêt hypothécaire ou un prêt au logement par le biais de Maryam Saeidi, car elle n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à effectuer des opérations hypothécaires en Ontario.

Maryam Saeidi exerce ses activités au 259 Beechy Drive, à Richmond Hill, code postal L3Y 8G6. Elle annonce ses services sur le site Web https://www.mortgagegodfather.ca/, qui est inaccessible pour cause d'entretien depuis le 27 octobre 2021.

Nous avons appris que cette personne effectue des opérations hypothécaires sans être titulaire d'un permis l'y autorisant et qu'elle accepte des paiements de consommateurs. L'ARSF encourage les consommateurs à faire preuve de prudence s'ils sont contactés par Maryam Saeidi ou quiconque se présente comme agissant pour son compte.

Maryam Saeidi était auparavant titulaire d'un permis d'agente en hypothèques avec Mortgage Alliance Company of Canada Inc., exerçant ses activités sous la raison sociale The Mortgage Alliance. Son permis a expiré le 31 mars 2020.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage d'hypothèques et aux courtiers et agents en hypothèques afin de protéger la confiance du public envers les services financiers de l'Ontario. Si des consommateurs contractent un prêt hypothécaire par l'intermédiaire d'une personne ou d'une société qui n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'ARSF, ils ne sont pas protégés par la Loi sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements qui régissent les maisons de courtage, les courtiers et les agents titulaires d'un permis de l'Ontario.

Les consommateurs sont également encouragés à consulter le registre public pour vérifier s'ils font affaire à un courtier en hypothèques, à un agent en hypothèques, à une maison de courtage d'hypothèques ou à un administrateur titulaire d'un permis.

Renseignements

L'ARSF poursuit son travail au nom des intervenants, y compris les consommateurs, en vue d'assurer la sécurité, l'équité et des choix pour tous.

Info : https://www.fsrao.ca/fr.

Renseignements pour le public : [email protected] .

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Renseignements pour les médias : Russ Courtney, Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Tél. cell. : 437 225-8551, Courriel : [email protected]