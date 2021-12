TORONTO, le 20 déc. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avise les consommateurs de se méfier des particuliers qui vendent des assurances automobiles sans avoir de permis de l'ARSF leur donnant le droit d'exercer des activités commerciales dans le domaine des assurances en Ontario.

L'ARSF a appris que des individus rencontraient des clients dans des cafés de Windsor et des environs afin de leur proposer des polices d'assurance automobile. Nous croyons savoir que la plupart de ces transactions se sont conclues par le paiement d'une somme en liquide en échange d'une fausse police d'assurance automobile.

L'ARSF exhorte les consommateurs à la prudence si un particulier qui n'a pas obtenu de permis auprès d'elle communique avec eux. Il leur est également conseillé de ne pas acquérir de produits d'assurance, y compris des polices d'assurance automobile, par l'intermédiaire d'une telle personne.

Un agent d'assurances qui détient un permis peut donner des renseignements et des conseils sur les avantages et les risques liés à l'acquisition de différents produits d'assurance. Les consommateurs qui acquièrent des produits ou souscrivent des polices d'assurance auprès de particuliers ou d'entités qui n'ont pas de permis d'agent ou d'assureur en Ontario ne sont pas protégés par la Loi sur les assurances ni par les règlements qui s'appliquent aux agents et aux compagnies d'assurances détenant un permis en Ontario.

Les consommateurs peuvent trouver sur le site Web de l'ARSF une liste de toutes les compagnies d'assurances et de tous les agents qui ont un permis leur donnant le droit d'exercer des activités commerciales en Ontario. Le site Web des Courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario (RIBO) (en anglais seulement) comporte une liste de tous les courtiers autorisés en vertu d'un permis à exercer des activités commerciales dans la province.

L'ARSF s'efforce toujours, en collaboration avec les professionnels qu'elle réglemente, d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et pour ses membres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsrao.ca/fr.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Les membres du public sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements par courriel à [email protected]; Les médias sont priés d'adresser leurs demandes de renseignements par courriel à [email protected]