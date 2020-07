TORONTO, le 21 juill. 2020 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) lance un appel à candidats pour son nouveau Comité consultatif technique pour la stratégie d'analyse et de données en assurance-automobile (Comité consultatif technique). Ce comité à vocation spéciale mettra son expertise à contribution pour aider l'ARSF à améliorer l'efficacité de la réglementation au moyen des données, des analyses et des technologies.

Le nouveau Comité consultatif technique prodiguera aussi des conseils avisés et produira des résultats qui éclaireront l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie d'analyse et de données en assurance-automobile de l'ARSF.

Résultats escomptés :

Conseils pour éclairer la stratégie de collecte de données et le plan de mise en œuvre de l'ARSF afin d'améliorer la manière dont l'assurance-automobile est réglementée en Ontario , en particulier eu égard au recours aux technologies de réglementation pour les informations réglementaires et l'intégration efficace des données du système d'assurance-automobile;

, en particulier eu égard au recours aux technologies de réglementation pour les informations réglementaires et l'intégration efficace des données du système d'assurance-automobile; Conseils pour éclairer l'état futur du partage des données dans le système d'assurance-automobile afin de mieux servir les consommateurs et les principaux acteurs (p. ex., les acteurs juridiques, technologiques et réglementaires);

Conseils sur les répercussions réglementaires de la codification de l'emploi de l'intelligence artificielle et de l'analyse des mégadonnées dans le système d'assurance-automobile en vue de protéger les intérêts des consommateurs tout en promouvant l'innovation sur le marché.

L'ARSF est à la recherche de représentants de diverses parties prenantes pour former le Comité consultatif technique, notamment des compagnies d'assurance et d'autres fournisseurs de services financiers, des agrégateurs de données, des organismes de réglementation, des organismes publics et autorités de réglementation, des institutions universitaires et de recherche, des entreprises de haute technologie financière, ainsi que des représentants des intérêts du public/des consommateurs.

Pour en savoir plus sur le nouveau Comité consultatif technique, consulter : Mandat du Comité consultatif technique pour la stratégie de données et d'analyse en assurance-automobile

Pour participer au Comité consultatif technique, soumettre une demande au plus tard le lundi 10 août 2020 à [email protected] .

Conditions :

L'ARSF examinera les demandes qui répondent aux critères suivants :

La demande doit être reçue le lundi 10 août 2020 au plus tard;

La demande doit comprendre le curriculum vitæ à jour du candidat;

La demande doit comprendre une lettre de motivation décrivant l'intérêt du candidat dans le Comité consultatif technique et la façon dont son expérience correspond aux qualités décrites dans le mandat du comité

L'ARSF continue de collaborer avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et au choix pour ses membres et les consommateurs. Pour en savoir plus, visiter @ fsrao.ca/fr

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Renseignements pour les médias : Malon Edwards, Agent principal des communications, questions d'intérêt et relations avec les médias, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Cell. : 647 296-5479, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fsrao.ca