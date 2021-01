TORONTO, le 27 janv. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue d'accorder la priorité à la protection des dépôts des membres des credit unions et à la stabilité de ce secteur.

Pour joindre le geste à la parole, l'ARSF améliore sa préparation à la gestion de crise et la résilience du secteur des credit unions.

L'ARSF lance une consultation sur les lignes directrices proposées pour planifier le soutien destiné à améliorer la résilience des credit unions. En élaborant des plans de relance, les credit unions disposeront de stratégies pour répondre promptement à des crises éventuelles.

Cet ensemble de lignes directrices est issu de notre interprétation des dispositions de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, en plus d'être une déclaration de l'approche de l'ARSF en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des cadres de planification de la relance des credit unions.

L'ARSF invite les intervenants du secteur et l'ensemble de la population à s'exprimer sur les lignes directrices proposées. La consultation se termine le 19 mars 2021.

