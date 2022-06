TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a rendu une ordonnance imposant des pénalités administratives totalisant 3 000 $ à l'encontre de Harvinder Gill.

Harvinder Gill était parrainé à titre d'agent en hypothèques chez Financial Ties ltée. À ce titre, Harvinder Gill a amené Financial Ties ltée à contrevenir à la Loi et aux règlements en violation de l'article 3 du Règlement de l'Ontario 187/08 et donné aux investisseurs des renseignements ou des documents faux ou trompeurs dans le cadre du courtage d'hypothèques, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi.

L'ARSF a émis cette ordonnance du fait que Harvinder Gill n'a pas demandé d'audience ni contesté l'intention de l'ARSF.

Lire l'ordonnance de l'ARSF ici.

Lire l'avis d'intention ici.

L'ARSF travaille à la protection des consommateurs grâce à ses activités de surveillance et d'application des règles.

L'ARSF continue d'agir dans l'intérêt de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin de garantir à tous la sécurité financière, l'équité et le choix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsrao.ca/fr

