TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a imposé des pénalités administratives totalisant 180 000 $ à Satyamkumar Trivedi (« M. Trivedi »), et totalisant 50 000 $ à Sasitharan Somasekarampillai (« M. Somasekarampillai »).

MM. Trivedi et Somasekarampillai ont enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») et ses règlements de la façon suivante :

en permettant qu'on se serve d'eux pour faciliter la commission d'un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale, en violation de l'article 3.1 du Règlement de l'Ontario 187/08 ;

; en faisant le courtage d'hypothèques sans agir pour le compte d'une maison de courtage, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi;

en recevant une rémunération d'une personne ou entité autre qu'une maison de courtage, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l'Ontario 187/08.

M. Trivedi a également enfreint la Loi de la façon suivante :

en faisant entrave, en dissimulant des renseignements et en communiquant des renseignements faux ou trompeurs à l'ARSF, en violation des paragraphes 44(1), 44(2) et de l'article 45 de la Loi;

en administrant des hypothèques sans permis, en violation du paragraphe 5(2) de la Loi;

L'ARSF a émis ses ordonnances à la suite d'un règlement avec M. Trivedi, et en raison du fait que M. Somasekarampillai n'a pas demandé d'audience devant le Tribunal ni contesté la proposition de l'ARSF.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignments pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers