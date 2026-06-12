Mise en garde contre les services de prêts hypothécaires de Sam Kamra et d'autres personnes et entités non titulaires d'un permis

TORONTO, le 12 juin 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs de ne pas faire des affaires avec Sam Kamra, car il n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à exercer des activités de courtage hypothécaire en Ontario. Vous vous exposez à des risques si vous obtenez une hypothèque négociée par le biais de cet individu qui n'est pas titulaire d'un permis.

Les consommateurs sont moins protégés par la loi lorsqu'ils contractent une hypothèque auprès de personnes ou d'entités qui ne sont pas titulaires d'un permis. Par ailleurs, il est possible que des personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis ne comprennent pas bien les produits hypothécaires et recommandent à un client un produit qui ne répond pas à ses besoins.

Il a été signalé que Sam Kamra a facilité et négocié pour des consommateurs des prêts hypothécaires privés, financés notamment par 2707551 Ontario Inc. et 2724582 Ontario Inc. Sam Kamra se fait passer pour un courtier en hypothèques ou un expert dans le domaine en Ontario et incite fortement les consommateurs à financer ou à refinancer leurs biens-fonds.

Il a également été signalé que des consommateurs ont subi des pressions pour signer des décharges de responsabilité illégales qui leur interdisent de s'adresser aux autorités de réglementation.

Sam Kamra utilise les adresses de courriel suivantes dans le cadre de ses activités sans permis :

Si vous croyez avoir été victime d'une fraude impliquant Sam Kamra, veuillez communiquer avec votre service de police local. Si vous avez obtenu un prêt hypothécaire négocié par Sam Kamra, vous pouvez également déposer une plainte auprès de l'ARSF.

À titre d'information, toute personne souhaitant effectuer des opérations hypothécaires ou négocier des prêts hypothécaires en Ontario doit détenir un permis délivré par l'ARSF.

Un permis de l'ARSF démontre que les personnes et les entités ont satisfait à des normes professionnelles rigoureuses, y compris des exigences en matière de formation continue.

C'est un moyen de veiller à ce que les professionnels de l'industrie hypothécaire possèdent les compétences nécessaires pour protéger les consommateurs et recommander des produits qui conviennent à leurs clients et à leurs familles.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage d'hypothèques et aux courtiers et agents en hypothèques afin de protéger la confiance du public envers les services financiers de l'Ontario.

Les consommateurs sont encouragés à consulter le registre public pour vérifier s'ils font affaire à un courtier en hypothèques, à un agent en hypothèques, à une maison de courtage d'hypothèques ou à un administrateur titulaire d'un permis.

En savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

En apprendre davantage à www.fsrao.ca/fr.

Pour les demandes de renseignements du public, veuillez envoyer un courriel à [email protected]

Renseignements pour les médias :

Lilian Kim

Agente principale des relations avec les médias;

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 416 617-8513

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers