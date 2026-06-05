L'ARSF impose des sanctions administratives à Lin Liang

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a imposé des sanctions administratives totalisant 275 000 $ à Lin Liang (Liang).

Liang a contrevenu à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), et à ses règlements pour les raisons suivantes :

Traiter des prêts hypothécaires contre rémunération hors de sa maison de courtage autorisée, en contravention au paragraphe 2(3) de la Loi;





En recevant une rémunération hors de sa maison de courtage, en contravention au paragraphe 4(1) du Règlement de l'Ontario 187/08.





En se permettant d'être utilisée pour faciliter la malhonnêteté, la fraude, le crime ou la conduite illégale, en contravention à l'article 3.1 du Règlement de l'Ontario 187/08;

L'ARSF a délivré cette ordonnance à la suite d'un règlement avec Liang.

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Lilian Kim

Agente principale des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers