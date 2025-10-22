TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a imposé des pénalités administratives totalisant 430 000 $ à Kim Thanh Do (Mme Kim Do), Gyula « George » « Julien » Zambok (M. Zambok), 5015977 Ontario Inc. (« 501 Ontario »), Bruce Rene Kotis (M. Kotis) et Myriad Mortgage.

L'ARSF a révoqué le permis de maison de courtage d'hypothèques de 2382314 Ontario Inc., qui exerçait ses activités sous le nom de Mortgage Bridge Canada (Mortgage Bridge) et a imposé des conditions au permis de courtier en hypothèques de Kasturi Chatterjee (Mme Chatterjee).

Mme Kim Do a enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») et ses règlements de la façon suivante :

a effectué des opérations hypothécaires en dehors de sa société de courtage, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi;

a reçu une rémunération pour avoir effectué des opérations hypothécaires d'une personne ou entité autre que sa maison de courtage, en contravention du paragraphe 4(1) du Règlement de l'Ontario 187/08;

a fait en sorte que sa maison de courtage contrevienne à la Loi et à ses règlements, en contravention de l'article 3 du Règlement de l'Ontario 187/08;

a facilité la commission d'actes non autorisés, en contravention de l'article 3.1 du Règlement de l'Ontario 187/08;

a omis de fournir à l'ARSF des documents et des renseignements sous serment, en contravention d'une exigence imposée en vertu de l'article 34 de la Loi.

M. Zambock a enfreint la Loi de la manière suivante :

a effectué des opérations hypothécaires contre rémunération sans être titulaire d'un permis de courtier ou d'agent en hypothèques, en contravention du paragraphe 2(3) de la Loi;

a omis de fournir à l'ARSF des documents et des renseignements sous serment, en contravention d'une exigence imposée en vertu de l'article 34 de la Loi.

501 Ontario a enfreint la Loi de la manière suivante :

a omis de fournir à l'ARSF des documents, en contravention d'une exigence imposée en vertu de l'article 34 de la Loi;

a exercé une activité de prêteur hypothécaire sans permis de courtier en hypothèques, en violation du paragraphe 4(2) de la Loi.

M. Kotis et Mme Chatterjee n'ont pas pris de mesures raisonnables pour veiller à la conformité de leurs maisons de courtage et de leurs agents, en contravention au paragraphe 2(1) du Règlement de l'Ontario 410/07.

Myriad Mortgage et Mortgage Bridge ont enfreint la Loi et ses règlements de la façon suivante :

omission de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que toute hypothèque soit adaptée aux besoins et à la situation de la personne qui la contracte, en contravention du paragraphe 24(1) du Règlement de l'Ontario 188/08;

omission d'obtenir des conseils juridiques indépendants avant de prendre les dispositions nécessaires à l'égard d'hypothèques inversées, en contravention du paragraphe 29(1) du Règlement de l'Ontario 188/08;

omission de divulguer par écrit les emprunteurs de tout conflit d'intérêts possible, en contravention du paragraphe 27(1) du Règlement de l'Ontario 188/08.

omission d'avoir conserver des dossiers, en contravention des paragraphes 46(1) et 48(1) du Règlement de l'Ontario 188/08.

Mme Kim Do, M. Zambok, 501 Ontario, M. Kotis et Myriad Mortgage n'ont pas demandé d'audience devant le Tribunal des services financiers et n'ont pas contesté la proposition de l'ARSF.

L'ARSF a émis des ordonnances à l'encontre de Mortgage Bridge et de Mme Chatterjee à la suite d'un accord conclu avec elles.

L'ARSF a pris des mesures d'application de la loi à l'encontre de Rebecca Thien Kim Nguyen Do (Mme Rebecca Do) et de Jordan Ovejas (M. Ovejas).

L'ARSF reproche à Mme Rebecca Do d'avoir enfreint la Loi et ses règlements de la manière suivante :

a fait en sorte que sa maison de courtage contrevienne à la Loi et à ses règlements, en contravention de l'article 3 du Règl. de l'Ont. 187/08.

a facilité la commission d'actes non autorisés, en contravention de l'article 3.1 du Règlement de l'Ontario 187/08.

L'ARSF allègue que M. Ovejas a effectué des opérations hypothécaires contre rémunération sans être titulaire d'un permis de courtier ou d'agent en hypothèques, en contravention du paragraphe 2(3) de la Loi;

L'ARSF propose d'imposer des sanctions administratives totalisant 30 000 $ à Mme Rebecca Do, et totalisant 80 000 $ à M. Ovejas.

Mme Rebecca Do et M. Ovejas ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de cet avis d'intention.

