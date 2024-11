TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a imposé une ordonnance de mise en conformité et des pénalités administratives. Les pénalités imposées sont de 45 000 $ pour Canada Mortgage Group Inc. (Canada Mortgage Group) et de 10 000 $ pour son courtier principal, Raaj Vikash (Roger) Kalwaney. Des sanctions administratives ont également été imposées à Preeti Amin pour un montant de 10 000 $. L'ARSF a en outre imposé des conditions à Canada Mortgage Group pour l'obtention d'un permis.

Canada Mortgage Group a enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la Loi) et ses règlements en :

omettant de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les hypothèques proposées par Preeti Amin à deux clients emprunteurs soient adaptés à leur situation, en violation du paragraphe 24(1) du Règlement de l' Ontario 188/08; ne divulguant pas adéquatement, par écrit, les risques importants associés aux prêts hypothécaires consentis à deux clients emprunteurs, en violation du paragraphe 25(1) du Règlement de l' Ontario 188/08; ne divulguant pas adéquatement, par écrit, tout conflit d'intérêts à leurs clients emprunteurs, en violation du paragraphe 27(1) du Règlement de l' Ontario 188/08.

Preeti Amin a enfreint l'article 3 du Règlement de l'Ontario 187/08 en faisant en sorte que Canada Mortgage Group contrevienne à la loi au titre des violations ci-haut mentionnées. Roger Kalwaney a omis de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que Canada Mortgage Group et Preeti Amin observent toutes les exigences établies en application de la Loi, en violation du paragraphe 2(1) du Règlement de l'Ontario 410/07.

L'ARSF impose ces mesures à la suite d'un accord conclu avec Preeti Amin, Canada Mortgage Group et Roger Kalwaney.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

