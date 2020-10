TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) constituent un nouveau comité spécial et espère pouvoir compter sur la participation de personnes intéressées par ce domaine.

Le comité examinera les approches suivies par les deux organismes de réglementation en matière de supervision des régimes de retraite à cotisations déterminées et, dans la mesure du possible, chercheront des possibilités d'harmonisation de la réglementation.

Grâce à cette collaboration, l'ARSF et le BSIF œuvreront à l'amélioration des résultats pour les participants aux régimes. Le comité aura aussi pour mandat d'améliorer l'efficacité réglementaire pour les régimes de retraite à cotisations déterminées.

Les membres du comité spécial doivent posséder des connaissances approfondies des régimes de retraite à cotisations déterminées. La sélection des membres sera effectuée conjointement par l'ARSF et le BSIF, selon l'expérience des candidats, le domaine du secteur des régimes de retraite qu'ils représentent et d'autres facteurs que les deux organismes de réglementation estiment pertinents.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à Arielle Brenman, par courriel, à [email protected]. La date limite de soumission des candidatures est le mercredi 4 novembre 2020. Le comité commencera ses travaux le vendredi 11 décembre 2020.

Les comités spéciaux se focalisent sur un seul sujet : ils se réunissent fréquemment sur une période de quatre à six mois et une fois qu'ils ont terminé leur travail, ils sont dissous. Pour plus de renseignements, consultez le mandat du comité.

Renseignements :

Jeff Bowman (BSIF)

Courriel : [email protected]

Arielle Brennan (ARSF)

Courriel : [email protected]

Liens connexes

Au sujet du BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme indépendant du gouvernement du Canada, établi en 1987 dans le but de protéger les déposants, les titulaires de police, les créanciers d'institutions financières et les participants de régimes de retraite, tout en autorisant les institutions financières à soutenir la concurrence et à prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières relevant du droit fédéral et 1 200 régimes de retraite pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences qui leur sont applicables.

Au sujet de l'ARSF

L'ARSF continue de collaborer avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et au choix pour ses membres et les consommateurs. Pour un complément d'information, consultez https://www.fsrao.ca/fr.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: ARSF - Affaires publiques, [email protected], 647 296-5479; BSIF - Affaires publiques, [email protected], 343 550-9373

Liens connexes

www.fsrao.ca