TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) lance des consultations publiques concernant sa proposition d'Énoncé des priorités et de budget pour 2025-2026. Grâce à ce processus, les intervenants auront l'occasion de contribuer à établir l'orientation future de la réglementation des services financiers en Ontario.

« À l'ARSF, nous nous engageons à collaborer avec nos divers intervenants pour faire en sorte que nos priorités stratégiques reflètent les besoins et les attentes de ceux que nous servons, et ce, d'une manière responsable sur le plan financier. La consultation publique est un élément important de notre approche en matière de réglementation. Votre rétroaction est essentielle pour nous aider à favoriser un secteur des services financiers solide, durable et innovant, à protéger les consommateurs de l'Ontario et à renforcer leur autonomie. » Stephen Power, directeur général intérimaire, ARSF

Notre objectif principal est de protéger les consommateurs des manières les plus rentables possibles. À cette fin, l'Énoncé de priorités présente des initiatives sectorielles clés ainsi qu'un budget responsable.

Points saillants de l'Énoncé des priorités et du budget 2025-2026 :

Renforcer les relations avec les intervenants et améliorer les résultats axés sur les consommateurs : Afin de s'acquitter efficacement de son mandat, l'ARSF améliorera les relations avec ses intervenants, en mettant l'accent sur l'amélioration des résultats pour les consommateurs. Il s'agit notamment de comprendre et de faire entendre la voix de tous les consommateurs, de favoriser l'innovation dans les secteurs réglementés par l'ARSF et de veiller à ce que l'ARSF soit accessible, solidaire et réceptive aux intervenants.



Améliorer l'efficacité et l'efficience de la délivrance de permis : L'ARSF explorera de nouveaux outils et mettra en œuvre certaines recommandations afin d'améliorer la prestation de services aux titulaires des permis qu'elle règlemente, tout en maintenant la protection des consommateurs.



Moderniser les systèmes et les processus : L'ARSF poursuit ses efforts de modernisation et de rationalisation de sa technologie et de ses processus internes, au moyen notamment du programme AvanceARSF. Bien que ce programme ait connu des retards et des dépassements de coûts, l'ARSF élabore actuellement des options pour assurer la viabilité du programme et maintenir l'accent sur les coûts et les gains d'efficacité afin d'améliorer la prestation de services et l'efficience opérationnelle.

L'Énoncé des priorités constituera le noyau de notre Plan d'activités annuel, ce qui sera ensuite présenté au ministre des Finances en vue de leur approbation. Les informations financières incluses dans l'Énoncé des priorités sont des brouillons et seront révisées dans le cadre du processus de Plan d'activités annuel.

La période de consultation commence le 14 novembre 2024, et s'achèvera le 6 décembre 2024, à 23 h 59 (HNE). L'ARSF invite les intervenants à étudier les priorités proposées pour 2025-2026 et à lui faire part de leurs commentaires.

Pour en savoir plus

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

Liens

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Courriel: [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers