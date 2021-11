TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l'ARSF) s'engage à favoriser la bonne administration des régimes de retraite et à protéger les droits et les prestations des bénéficiaires des régimes.

L'ARSF publie une ligne directrice d'interprétation sur les mécanismes automatiques dans les régimes de retraite à cotisations déterminées. Cette ligne directrice entrera en vigueur le 8 novembre 2021.

La ligne directrice confirme que la Loi sur les régimes de retraite et les règlements y afférents n'interdisent pas l'utilisation de mécanismes automatiques. Ces mécanismes, qui comprennent l'adhésion automatique, la majoration automatisée des cotisations et les options de placement par défaut, peuvent améliorer les résultats pour les participants et participantes des régimes à leur retraite.

L'ARSF encourage les administrateurs des régimes à évaluer l'utilisation des mécanismes automatiques dans le contexte de leur régime.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l'ARSF) poursuit sa collaboration avec ceux qu'elle régit afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et aux choix offerts aux consommateurs et aux membres. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

Ligne directrice sur les mécanismes automatiques dans les régimes de retraite à cotisations déterminées

