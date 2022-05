L'Institut canadien des valeurs mobilières contribuera à consolider la protection des investisseurs et des consommateurs.

TORONTO, le 4 mai 2022 /CNW/ - L' Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM) , une société de Moody's Analytics, a été approuvé par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) comme organisme d'accréditation en vertu du Cadre de protection des titres des professionnels des finances. Le titre Planificateur financier personnel (PFP®) de l'ICVM est désormais un titre de compétences approuvé pour l'utilisation du titre de planificateur financier en Ontario.

« Il s'agit d'une autre étape importante vers la consolidation de la protection des consommateurs et des investisseurs de l'Ontario et la réduction du fardeau réglementaire », déclare Huston Loke, vice-président directeur, Surveillance des pratiques de l'industrie à l'ARSF. « Nous avons maintenant trois organismes d'accréditation hautement qualifiés avec l'ajout de l'ICVM, car il s'agit d'une entité existante qui délivre des licences et des titres. »

La protection du titre de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario est un développement important et positif pour l'industrie et les consommateurs qui recherchent des services de planification et de conseil financiers. L'établissement de normes minimales en matière de formation, de conduite et de supervision contribue à promouvoir la cohérence, le professionnalisme et la confiance parmi les personnes qui utilisent ces titres. Cette pratique réduit également la confusion provenant du large éventail de titres et d'accréditations utilisés dans le marché des services financiers.

« L'ICVM est très heureux d'être approuvé en tant qu'organisme d'accréditation par l'ARSF dans le cadre du Cadre de protection des titres des professionnels des finances. L'approbation de notre titre de planificateur financier personnel (PFP®) permettra aux détenteurs actuels et futurs du titre PFP® d'utiliser la désignation de planification financière en Ontario. Nous nous efforçons d'aider les détenteurs du titre de PFP® à donner la priorité aux intérêts de leurs clients », déclare Marie Muldowney, directrice générale de l'Institut canadien des valeurs mobilières. « Nous avons apprécié l'ouverture et la coopération du personnel de l'ARSF au cours du processus de consultation et d'accréditation. »

L'ICVM est le troisième organisme d'accréditation approuvé pour l'utilisation du titre de planificateur financier en Ontario. Les deux premiers organismes d'accréditation, FP Canada et l'Institute of Advanced Financial Education (IAFE), une filiale d'Advocis, ont été approuvés en avril 2022. Les organismes d'accréditation approuvés par l'ARSF sont responsables de la surveillance et de l'application de la conduite de leurs détenteurs de titres de planificateur financier ou de conseiller financier. L'ARSF exige que les organismes d'accréditation disposent de processus éprouvés de supervision et d'un code de conduite qui oblige les détenteurs d'accréditation à faire passer l'intérêt du client en premier et qui garantit le traitement équitable des consommateurs.

Pour faciliter cette transition, jusqu'à la fin de l'année 2022, les ressources de l'ARSF seront concentrées sur l'approbation des organismes d'accréditation et sur l'aide à la mise en œuvre du régime de protection des titres. Reconnaissant que l'utilisation de titres non conformes peut être involontaire, l'ARSF s'attachera à répondre aux plaintes des consommateurs et à les protéger en demandant aux utilisateurs de titres non conformes de cesser volontairement leur utilisation dans les 30 jours.

Pour en savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

Pour en savoir plus : www.fsrao.ca .

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :Russ Courtney, Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Courriel : [email protected]