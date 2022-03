TORONTO, le 23 mars 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a approuvé la Lighthouse Credit Union, la première nouvelle caisse populaire et credit union de la province depuis plus d'une décennie. La Lighthouse Credit Union servira principalement la communauté juive diversifiée de la région du Grand Toronto et offrira des prêts hypothécaires résidentiels et des services financiers traditionnels, tout en promouvant et en soutenant la philanthropie et la littératie financière de la communauté.

« Il s'agit d'un événement important dans le secteur des caisses populaires et des credit unions de l'Ontario. Les nouveaux venus indiquent que le secteur est prospère et en croissance et qu'il joue un rôle important pour répondre aux besoins financiers de plus de 1,7 million de personnes dans toute la province, a déclaré Mehrdad Rastan, vice-président directeur, caisses et surveillance prudentielle de l'ARSF. L'ARSF a déterminé que les fondateurs de la Lighthouse ont présenté une solide analyse de rentabilisation et démontré qu'il existe un besoin pour ces services au sein de la collectivité. »

Comme toutes les caisses populaires et les credit unions en Ontario, les dépôts assurables à la Lighthouse Credit Union sont protégés par le programme d'assurance-dépôts de l'ARSF. L'assurance-dépôts fait partie d'un cadre de réglementation complet qui protège les consommateurs et aide à promouvoir la sécurité et la solidité du secteur en Ontario. Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme d'assurance-dépôts de l'ARSF.

L'ARSF réglemente et supervise toutes les caisses populaires et les credit unions en Ontario. Le mandat de l'ARSF est le suivant :

Contribuer à la stabilité du secteur

Accroître la confiance du public dans le secteur

Protéger les déposants

Conformément à son mandat, l'ARSF examine et évalue également les demandes liées à la constitution de nouvelles caisses populaires et credit unions. Les demandeurs doivent prouver ce qui suit à l'ARSF pour que celle-ci émette un certificat de constitution :

Leurs plans sont réalisables et solides

Leurs activités seront exécutées conformément aux principes coopératifs et d'une façon qui protège les dépôts des membres

La constitution de la caisse populaire et la credit union sert au mieux les intérêts des systèmes financiers coopératifs en Ontario .

Les critères complets se trouvent au paragraphe 13(2) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

Pour en savoir plus :

