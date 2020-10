TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Bryan Davies, président de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), est heureux d'annoncer la nomination de Stewart Lyons au conseil d'administration de l'ARSF pour un mandat de trois ans.

Stewart Lyons, un dirigeant d'entreprise reconnu à l'échelle nationale, a une vaste expérience en technologie financière, en technologies novatrices et en transformation numérique. Il est actuellement président-directeur général de Bird Canada, qu'il a fondée. Cette société fournit de la technologie de micromobilité à des millions de personnes dans le monde. M. Lyons siège au conseil d'administration de Borrowell, l'une des jeunes entreprises canadiennes qui connaît la croissance la plus rapide dans le domaine de la technologie financière. Auparavant, il a été premier vice-président chargé des nouvelles activités commerciales à la chaîne de radio SiriusXM. Encore avant cela, il était président-directeur général de TeraGo Networks Inc, (TSX : TGO). M. Lyons a également été cofondateur et président de Mobilicity, un fournisseur de services de télécommunications sans fil, et cofondateur de SiriusXM Canada.

Stewart Lyons a été nommé l'un des 40 Canadiens performants de moins de 40 ans et désigné comme l'un des « étudiants extraordinaires » de l'Université Western et l'une des « personnes qui font la différence » de l'Université de Toronto. Il possède une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Toronto ainsi qu'un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School, et est avocat, membre du Barreau de l'Ontario. Il est également membre de la Young President's Organization (YPO).

« Nous sommes heureux d'accueillir Stewart Lyons parmi nous », déclare Bryan Davies, président du conseil. « Il apportera son expérience dans les technologies novatrices et la transformation, un domaine prioritaire pour l'ARSF alors que nous orientons nos investissements vers les processus et systèmes numériques. »

Vous trouverez les biographies des membres du conseil d'administration à la page www.fsrao.ca/fr/propos-de-larsf/gouvernance.

