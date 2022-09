L'organisme de réglementation publie une version finale de sa ligne directrice décrivant les saines pratiques de gestion du risque opérationnel dans le cadre de la tarification et de la souscription de l'assurance automobile

TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Afin d'aider les consommateurs à bénéficier de tarifs d'assurance automobile justes, raisonnables et précis et d'un traitement équitable dans le cadre du processus de souscription, l'ARSF publie la version finale de sa ligne directrice sur le cadre de gestion du risque opérationnel lié aux activités de tarification et de souscription de l'assurance automobile.

À la suite de consultations et de recherches, l'ARSF a identifié des lacunes au sein de l'industrie en matière de gestion du risque opérationnel et de gouvernance des modèles.

ARSF (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Cette ligne directrice a pour but de présenter les pratiques fondamentales de la saine gestion du risque opérationnel lors de la tarification et de la souscription de l'assurance automobile. Les compagnies d'assurance peuvent également appliquer ces pratiques pour gérer le risque de modélisation.

« L'ARSF travaille main dans la main avec l'industrie pour aider les assureurs à combler les lacunes et à mieux gérer leur risque opérationnel tout en offrant aux consommateurs un traitement et des tarifs équitables dans le cadre du processus de souscription », a déclaré Tim Bzowey, vice-président directeur, assurance-automobile et produits d'assurance au sein de l'ARSF. « Cela fait partie de la stratégie plus vaste de l'ARSF visant à améliorer l'efficacité de la réglementation dans le secteur de l'assurance automobile en Ontario. Nous pensons que cela profitera à la fois aux consommateurs et aux compagnies d'assurance automobile, en ce moment et à l'avenir. »

Cette ligne directrice décrit les mesures que les compagnies d'assurance devraient prendre pour gérer le risque opérationnel. Il s'agit notamment de :

Établissement du risque

Évaluation du risque

Priorisation et atténuation des risques

Surveillance du risque et reddition de compte

Cette ligne directrice s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus vaste de l'ARSF visant à réformer la réglementation de la tarification et de la souscription dans le secteur de l'assurance automobile en Ontario, une priorité du Plan d'activités annuel de l'ARSF.

À la suite de la consultation qui a eu lieu du 8 décembre 2021 au 25 février 2022, l'ARSF a modifié sa ligne directrice en fonction des commentaires des intervenants indiqués dans le rapport de synthèse de la consultation, notamment l'harmonisation de la réglementation, la mise en œuvre de la gestion des risques opérationnels et la clarification des détails techniques.

Cette ligne directrice entrera en vigueur le 20 septembre 2022.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus, consultez www.fsrao.ca.

