L'arroseur arrosé

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac se permet de commenter le financement des groupes qui s'opposent à l'abolition des saveurs dans le vapotage alors qu'elle refuse de répondre aux questions sur son propre financement

MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) par l'entremise de sa porte-parole Flory Doucas, a émis hier, le 12 juillet, un communiqué pour questionner la légitimité et le financement des groupes opposés au projet de règlement qui propose de bannir toutes les saveurs dans les produits de vapotage, à l'exception de l'arôme de tabac, sous prétexte que ces derniers ont un intérêt commercial. La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) condamne avec véhémence cette affirmation de Mme Doucas et lui suggère fortement de regarder dans sa propre cour en ce qui a trait à la transparence,

En effet, le Journal de Québec publiait le 20 juillet 2020, un article intitulé « Mystérieuses indemnités pour un lobby : Le ministère de la Santé paiera les allocations de départ à deux dirigeantes d'une coalition antitabac » : https://www.journaldequebec.com/2020/06/06/mysterieuses-indemnites-pour-un-lobby

L'article met en relief le statut et le financement douteux de la CQCT. Fait intéressant, une de ces lobbyistes qui recevra une alléchante indemnité de départ est nul autre que Flory Doucas, la porte-parole !

« Il faut quand même être culoté pour nous accuser d'être à la solde des intérêts commerciaux alors que tout le monde sait que Flory Doucas vit uniquement de subventions déguisées du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) comme le stipule l'article du 20 juillet 2020. Le journal de Québec l'a démontré de façon éloquente. Le MSSS dicte à madame Doucas toutes ses interventions et il est clair que le communiqué de mercredi dernier est une mission commandée du ministre Dubé pour préparer le terrain à son projet de règlement qui retournera des milliers de Québécois à la cigarette » s'est indignée Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

De plus, l'article du Journal de Québec confirme les liens étroits entre le MSSS et la Coalition. « La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, qui agit à titre de lobby antitabac auprès des gouvernements, est financée par l'Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ), et ce, grâce à une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). »

« C'est quand même incroyable de voir que le Gouvernement du Québec finance un groupe de lobby dans le but de se faire influencer par ces derniers. Le gouvernement se lobby lui-même avec l'argent des contribuables ! Bien que Madame Doucas se permet de questionner le financement de certains groupes qui ne pensent pas comme sa Coalition, elle refuse de répondre aux questions sur le financement de sa propre organisation » a ajouté Mme Gallant.

Comme si les liens étroits et le financement entre le MSSS et la CQCT n'étaient pas assez nébuleux, l'article révélait que monsieur Horacio Arruda, alors sous-ministre adjoint au MSSS, a accepté de payer des indemnités de départ aux deux personnes responsables de la CQCT, soit Madame Flory Doucas et Heidi Rahthjen, si jamais ces dernières décidaient de quitter leur emploi.

Pour ce qui est des saveurs dans le vapotage, nous espérons que le ministre Christian Dubé basera sa décision finale sur la science et les faits et ne fera pas qu'écouter un groupe de lobby à la merci du MSSS. Il est important de rappeler que Santé Canada de même qu'une récente étude publiée par des chercheurs de l'Université McGill reconnaissaient sans équivoque l'efficacité des cigarettes électroniques dans un processus de cessation tabagique comparativement à d'autres produits.

Enfin, la CDVQ réitère qu'il est encore temps pour le ministre Dubé de revoir sa décision.

« Nous nous battrons jusqu'à la dernière minute pour faire comprendre au ministre l'importance des saveurs dans le vapotage. Nous sommes prêts à le rencontrer rapidement pour en discuter et trouver des solutions constructives afin d'éviter à des dizaines de milliers de Québécois de retourner à la cigarette » de conclure Valerie Gallant.

SOURCE Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Renseignements: Source : Valerie Gallant, porte-parole, Coalition des droits des vapoteurs du Québec, Téléphone : 581 984-0984, Courriel : [email protected]