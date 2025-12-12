Invitation médias - Séance de prise d'images : grande ouverture de la patinoire de la place du Village le samedi 13 décembre 2025

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Monsieur Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de Tétreaultville, arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et conseiller désigné de l'arrondissement de Ville-Marie, invite les représentantes et représentants des médias à une séance de prise d'images pour souligner l'ouverture officielle de la patinoire de la place du Village.

Date : Le samedi 13 décembre 2025



Heure : 13 h



Lieu : Place du Village, située à l'angle des rues Sainte-Catherine Est et Wolfe.

