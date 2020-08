L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles inaugure le réaménagement du boulevard Gouin Est : le Projet poussette

« Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour le lancement du Projet poussette, qui propose un réaménagement du boulevard Gouin et qui fait de la place à tous les types de mobilité. Ce nouveau projet permet également de souligner le patrimoine naturel et historique de cette artère, tout en répondant aux besoins urgent de sécurité exprimés depuis de nombreuses années par la population. En concrétisant ce projet, ma collègue Caroline Bourgeois contribue à l'amélioration de la qualité de vie dans l'Est de Montréal », a ajouté la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le Projet poussette représente un point tournant dans l'histoire du boulevard Gouin Est. Il a été réfléchi, planifié et inspiré directement de plusieurs recommandations contenues dans le Plan directeur du boulevard Gouin de 2015, et des consultations citoyennes qui l'ont précédé. Les citoyennes et citoyens de Rivière-des-Prairies attendaient une réponse concrète aux multiples enjeux de sécurité qui se posaient sur le boulevard Gouin et ce réaménagement offre le nouveau départ attendu depuis tant d'années. Le concept final, qui a reçu un appui de 70 % des répondants au sondage mené l'hiver dernier, fera du boulevard Gouin Est un lieu de rendez-vous incontournable pour les familles de Rivière-des-Prairies et d'ailleurs », a souligné la mairesse de l'arrondissement, Caroline Bourgeois.

La réalisation du Projet poussette donne un second souffle à cette artère avec un nouveau pavage, l'aménagement d'un corridor piétonnier de près de 8 km, d'une piste cyclable bidirectionnelle ainsi que d'une voie de circulation. Tristement connu pour figurer au palmarès des pires routes du Québec, le boulevard Gouin Est s'est refait une beauté.

Désormais plus convivial et plus sécuritaire, le boulevard Gouin a tout à offrir : des points de vue imprenables sur la rivière des Prairies, des accès à une dizaine de parcs majestueux, la présence d'oeuvres d'art publiques ainsi que de multiples attraits patrimoniaux uniques. Le Projet poussette offre un heureux mélange de déplacements actifs, de culture et de plaisirs en nature, qui ravivent le corps, le coeur et l'esprit.

Ce lancement a également été l'occasion d'inviter la citoyenne Corinne Tastayre à signer le Livre d'or pour sa contribution exceptionnelle à la renaissance du boulevard Gouin. « Son apport dans le dossier du boulevard Gouin est inestimable pour l'arrondissement », a affirmé Mme Bourgeois.

Une programmation pour découvrir les attraits de Gouin

Déjà, le Projet poussette génère de nouvelles idées qui sauront mettre en valeur l'unicité des attraits du boulevard Gouin Est. En effet, la mairesse de l'arrondissement annonçait, plus tôt aujourd'hui, qu'une programmation spéciale sera organisée autour du boulevard Gouin, dès le 19 septembre, afin que les citoyennes et citoyens se réapproprient le boulevard et ses magnifiques espaces verts. Prestations musicales, chasse au trésor, vélo-taxi, parcours patrimonial géolocalisé ne sont que quelques exemples de cette programmation. Amateurs d'art et de culture, sportifs, jeunes et moins jeunes y trouveront assurément leur compte. C'est dans le plus grand respect des recommandations de santé publique en vigueur que les équipes déploieront ces activités.

« Je suis ravie de voir que des projets naissent autour des nouveaux aménagements du boulevard et je suis fière de pouvoir dire qu'aujourd'hui, ce parcours historique, ce joyau caché qu'est le boulevard Gouin Est, est désormais sécuritaire pour toutes celles et ceux qui souhaitent y passer du temps et se réapproprier toutes les merveilles qui le bordent. Quand je pense à tout le chemin parcouru, je me réjouis à l'idée que les citoyennes et citoyens pourront enfin profiter de ce qui leur revient, un décor enchanteur, accessible et sécuritaire. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on regarde vers l'avant, vers l'avenir », a conclu la mairesse Caroline Bourgeois.

Le projet poussette est présenté sur la vitrine web de l'arrondissement. Pour consulter le vox-pop, présenté lors de l'inauguration, rendez-vous au montreal.ca/RDPPAT et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Renseignements: Virginie Leblanc, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 514 872-1496, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles