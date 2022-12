L'Arrondissement de Montréal-Nord dévoile la première Politique en équité, diversité et inclusion (EDI)

MONTRÉAL-NORD, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En ouverture de la séance du conseil d'arrondissement, les membres ont adopté, hier, la Politique en équité, diversité et inclusion (EDI) de Montréal-Nord, une première à Montréal. Cette politique établit les balises que choisit l'Arrondissement pour créer et maintenir un climat de travail sain, respectueux, inclusif et exempt de toutes formes de harcèlement et de discrimination. « J'ai peine à trouver les mots pour exprimer la fierté qui anime aujourd'hui chacun des membres du conseil d'Arrondissement », a souligné Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

En adoptant cette Politique EDI, l'Arrondissement se dote d'une vision qui guidera ses actions au cours des prochaines années. La prochaine étape est d'adopter, dès février, un réel plan d'action qui permettra de concrétiser cette volonté de gérer avec vigilance, transparence et intégrité.

La mairesse Black a d'ailleurs fait le point, hier, sur tout le travail déployé depuis quelques mois en vue d'élaborer et de mettre en œuvre ce plan d'action EDI. « Ce plan aura comme objectif principal de soutenir le développement et l'encadrement des pratiques des membres de notre personnel, peu importe la direction, peu importe le statut hiérarchique. Nous nous engageons ainsi à poser des gestes concrets pour faire respecter les principes de notre politique. », a-t-elle commenté

Les employé(e)s s'impliquent

Les membres du conseil ont adopté à l'unanimité la Politique EDI développée par une équipe d'employé(e)s engagé(e)s « Cette politique a été élaborée en co-création avec différents groupes d'employé(e)s et pose les bases pour créer et garantir un climat de travail sain. En somme, un environnement de travail qui donne les mêmes chances de s'épanouir à toutes les personnes à notre emploi », a ajouté Christine Black.

Des discussions seront aussi menées pour identifier les opportunités d'améliorations et des pistes potentiellement intéressantes pour une meilleure qualité de vie au travail.

L'adoption d'un plan d'action et sa mise en œuvre ciblant des actions et interventions concrètes est prévue au printemps 2023.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Renseignements pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, Relations avec les citoyens et communications, [email protected], 514 608-4001