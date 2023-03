L'Arrondissement de Montréal-Nord adopte son plan d'action en équité, diversité et inclusion

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Montréal-Nord est fier de présenter son plan en équité, diversité et inclusion adopté à l'unanimité, hier, lors de la séance du Conseil. Ce plan 2023-2025, pensé et élaboré par et pour les employé.e.s, présente les objectifs, les cibles d'impact et les moyens qu'entreprendra Montréal-Nord pour assurer un milieu de travail inclusif et représentatif de la composition de son personnel. Il promet également d'ajuster le plan en fonction de l'évolution de l' organisation grâce à la contribution d'un Comité de vigie local.

Le Comité EDI, composé de membres du personnel, a travaillé avec une équipe d'experts externes pour faire un portrait de l'état actuel et des défis soulevés par les employé.e.s. Cette approche consultative a mené à l'élaboration d'une stratégie qui met de l'avant des actions concrètes pour assurer un climat de travail inclusif et pour lutter contre le racisme et les discriminations.

L'élaboration du plan a incité les employé.e.s et membres du Comité à se concerter lors de rencontres d'idéation, de cueillette d'information, d'échanges et de discussions de groupe.

« La démarche EDI est une des initiatives phares qui contribue à rendre Montréal-Nord plus accueillante. L'implication des employé.e.s témoigne de la volonté de notre organisation d'inspirer un vent de changement qui s'impose, Il reste encore beaucoup à faire en ce domaine et, à long terme, ce plan d'action nous guidera pour aller encore plus loin dans la réflexion en équité, diversité et inclusion, la priorisation et la coordination des actions auprès des équipes» , souligne Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

« La mise en place de ce plan doit se faire de façon transversale. c'est-à-dire que toutes les équipes doivent être partie prenante de son application. Il ne s'agira pas seulement d'une affaire des ressources humaines, mais bien d'une nouvelle approche, incluant le service aux citoyen.e.s, qui devrait habiter tous les employé.e.s de l'arrondissement quelque soit leur degré de responsabilité.» ajoute Monsieur Abdelhaq Sari, maire suppléant de Montréal-Nord.

Le Plan EDI 2023-2025 a été élaboré par un Comité paritaire d'employé.e.s provenant de cinq directions, représentant trois accréditations et une association de cadres. Cette démarche est d'ailleurs soutenue et validée par la direction, les élu.e.s de l'Arrondissement ainsi que le Bureau de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques (BRDS).

Tonia Di Guglielmo, directrice d'arrondissement et membre active du Comité EDI explique que « depuis l'adoption de notre Politique en décembre dernier, nous nous sommes engagés à valoriser et à mettre de l'avant une démarche EDI. Ce plan d'action nous permet donc de réaffirmer notre promesse à combattre toutes les formes de discrimination à poursuivre le déploiement d'actions concrètes sur le terrain. Ensemble, on veut s'assurer que chaque personne qui travaille à Montréal-Nord veuille y rester ».

L'Arrondissement de Montréal-Nord veut valoriser, promouvoir et retenir la main-d'œuvre en appliquant les étapes du cycle de vie de l'employé.e. Il reconnaît la contribution et les compétences des membres du personnel et contribue à créer un sentiment de fierté, d'appartenance et de mobilisation locale.

