L'Arrondissement de Lachine tient une consultation publique sur ses parcs et ses espaces verts

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le jeudi 25 mars à 19 h, l'Arrondissement de Lachine tiendra une consultation publique en ligne, une étape importante de l'élaboration du Plan directeur des parcs et des espaces verts 2021-2031 qui sera dévoilé à l'automne prochain. Menée par Raymond Chabot Grant Thornton, cette consultation présentera notamment la démarche du plan directeur et décrira les grands constats ainsi que la vision du plan d'intervention. Les participants seront invités à poser leurs questions et à commenter les éléments présentés.

« Cette consultation vise à mettre en place une planification intégrée, sur un horizon à long terme, afin de poser des gestes concertés qui sauront répondre aux besoins actuels et futurs des Lachinois qui profitent de nos 51 parcs publics. Nous vous invitons à venir collaborer avec nous à la création de cet outil qui guidera la prise de décision de l'Arrondissement en participant à la consultation publique », a déclaré la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Les citoyens et les organismes sont invités à s'inscrire en ligne. Le formulaire d'inscription se trouve sur le site lachine.ca dans la section Événements. Un courriel de confirmation incluant le lien vers la plateforme Zoom sera transmis automatiquement.

Cette consultation fait suite aux sondages remplis par les résidentes et les résidents ainsi que par les organismes lachinois sur l'utilisation des parcs et des installations sportives extérieures. Le Plan directeur des parcs et des espaces verts 2021-2031 proposera des concepts de développement et servira d'outil pour prioriser les investissements à effectuer au cours des dix prochaines années dans les parcs et les espaces verts incluant les secteurs en développement, parcs riverains, chalets de parcs, terrains sportifs et modules de jeux.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Source : Nathalie Roberge, Chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 514 261-8355

Liens connexes

https://montreal.ca/lachine