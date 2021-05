L'Arrondissement de Lachine reçoit 150 000 $ de Jays Care Foundation pour la réfection d'un terrain de baseball au parc LaSalle

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Lors du dernier conseil d'arrondissement, les élus de Lachine ont approuvé une entente entre l'Arrondissement de Lachine et Jays Care Foundation, l'organisme de bienfaisance de l'équipe de baseball des ligues majeures, les Blue Jays de Toronto. L'OBNL donnera 150 000 $ à l'Arrondissement qui ajoutera pour sa part jusqu'à 245 000 $ supplémentaires pour la réfection du terrain de baseball no 1 se trouvant à l'extrémité sud-est du parc LaSalle.

C'est l'Association de baseball de Lachine (ABAL) qui a entamé les démarches auprès de Jays Care Foundation pour l'obtention d'une subvention. Après avoir reçu une réponse favorable, l'ABAL a créé le pont entre l'Arrondissement et l'organisme torontois pour la conclusion de l'entente.

« Nous saluons le dévouement des bénévoles de l'Association de baseball de Lachine, ainsi que leur président Denis Boucher, pour l'initiative d'aller chercher des fonds de la fondation des Blue Jays. Leur amour pour le sport et pour les jeunes de Lachine nous permet aujourd'hui d'entamer la réfection d'un terrain qui pourra accueillir des compétitions de haut niveau pour le bonheur de tous », a souligné Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

« Jays Care Foundation est très heureux de remettre 150 000 $ du programme Field of Dreams (champ de rêves) à l'Arrondissement de Lachine. Cette somme servira à la réfection d'un terrain de baseball au parc LaSalle qui sera utilisé pendant plusieurs années par les jeunes joueurs de baseball. Nous sommes fiers de soutenir les projets et les programmes pour les enfants et les adolescents du Québec », a ajouté Robert Witchel, directeur général de Jays Care Foundation.

Maximiser l'utilisation des terrains de baseball au parc LaSalle

Le projet de mise aux normes du terrain de baseball no 1 inclut le remplacement des clôtures du terrain, des filets de protection sur la ligne des premier et troisième buts, l'ajout d'une clôture de fond de terrain avec piste d'avertissement, l'ajout d'abris des joueurs et une mise à niveau du champ intérieur et extérieur. Avec l'ajout d'une clôture de champ extérieur, le terrain pourra accueillir des matchs de catégorie bantam, accueillir des championnats régionaux et provinciaux de niveau A et développer du baseball de niveau AA.

En raison de la proximité des terrains nos 1 et 2, il était impossible de les utiliser en même temps sauf pour les matchs de très jeunes enfants. À la suite des travaux, le petit terrain de baseball no 2 sera converti en espace vert, puisque l'agrandissement du terrain no 1 empiète sur son emplacement actuel. À terme, le parc LaSalle comprendra quatre terrains de baseball incluant le stade Denis-Boucher, ce qui permettra aux joueurs de plusieurs catégories et de tous les âges de pratiquer leur sport de balle.

« Nous sommes très enchantés d'apprendre cette nouvelle encourageante pour la réfection du terrain no 1 du parc LaSalle qui en a grandement besoin. Nous avons travaillé fort pour l'obtention de cette subvention de Jays Care Foundation et sommes heureux de pouvoir compter sur l'Arrondissement pour diriger le projet tout en ajoutant un montant substantiel nécessaire à l'optimisation du terrain. Nos jeunes joueurs seront maintenant choyés avec cette nouvelle surface de jeu », a renchéri Denis Boucher, président de l'ABAL.

Dès la signature de l'accord, l'Arrondissement pourra débuter le développement des plans et devis avant l'octroi du contrat à l'entrepreneur pour la réalisation des travaux de réfection, prévus au printemps et à l'été 2022.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Renseignements: Nathalie Roberge, chargée de communication, Arrondissement de Lachine, 514 261-8355/[email protected]

