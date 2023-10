L'Arrondissement de Lachine lance un clip rassembleur célébrant sa communauté et les beautés de son territoire

MONTRÉAL, le 6 oct. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement de Lachine a lancé hier la vidéo Faire danser Lachine. Réalisé par Maude Lecours, conceptrice de Faire danser un village, le clip a profité de la collaboration de 230 Lachinois et Lachinoises qui dansent dans divers lieux symboliques du territoire au son de la chanson Au rythme de l'eau, composée sur mesure par l'auteur-compositeur-interprète originaire de Lachine, Joseph Boonen.

Cette vidéo fait rayonner certains attraits maritimes, patrimoniaux et industriels uniques à Lachine. Mais avant tout, elle met en lumière les gens qui y vivent. Ainsi, des personnes de tous les âges et de tous les milieux, des élus, du personnel de l'Arrondissement et du SIM se sont réunis dans une panoplie de localisations pour témoigner de leur attachement pour Lachine… en dansant!

« Nous sommes si heureux de participer à ce projet qui célèbre notre fierté collective d'être Lachinois. Cet extrait de la chanson de Joseph Boonen, "Comme on est bien quand on se sent chez-nous", résume bien l'esprit de cette vidéo qui célèbre l'appartenance à notre communauté, diversifiée et solidaire. Ce bonheur méritait d'être mis en lumière », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

La petite histoire de Faire danser un village

Le projet Faire danser un village est né en 2018. C'est une idée de Maude Lecours et de Marie-Claude Lord, qui rêvaient de faire danser leur monde pour démontrer le bonheur de vivre dans la région de Brome-Missisquoi. Fin mai 2018, l'équipe produit et réalise la première vidéo Faire danser un village en filmant des gens qui dansent dans leur communauté à Cowansville, Dunham et Frelighsburg. Depuis, elles poursuivent l'aventure en faisant danser les communautés du Québec afin de les promouvoir! Lachine est le premier arrondissement de Montréal à joindre le mouvement. Ce projet se veut rassembleur et vise à créer un mouvement d'attachement pour la communauté.

La vidéo peut être visionnée sur la chaîne Youtube de l'Arrondissement de Lachine ainsi que sur le site Internet de Faire danser un village à l'adresse fairedanserunvillage.com. Il sera également diffusé tout l'automne en introduction aux projections du Ciné-club de L'Entrepôt, maison de la culture de Lachine. La chanson Au rythme de l'eau de Joseph Boonen est disponible sur toutes les plateformes numériques.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

