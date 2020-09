L'Arrondissement de Lachine investit pour protéger ses berges

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du conseil du 14 septembre, les élus de Lachine ont approuvé l'octroi d'un contrat à l'entreprise FNX-Innov pour des services professionnels afin de proposer des solutions pour réaménager un tronçon de 500 mètres de berges endommagées par la crue des eaux. Les inondations successives de 2017 et 2019 ont causé une érosion telle que l'essence même des parcs riverains de Lachine est en péril.

« Aujourd'hui, l'Arrondissement entame des démarches pour la réfection des berges situées à l'ouest de la 34e Avenue. Avec plus de 12 km sur le territoire lachinois, certaines de nos berges sont sous la responsabilité de la Ville de Montréal, dont celles du Parc René-Lévesque et du port de plaisance, alors que d'autres relèvent de Parcs Canada, comme le secteur du vieux canal de Lachine, et enfin d'autres sont sous la responsabilité de l'Arrondissement. Elles ont toutes subi des dommages à la suite des crues de 2017 et 2019. Ensemble, avec nos partenaires, nous débutons avec ce contrat la planification des travaux d'aménagement de réhabilitation. Il est de notre devoir de protéger nos berges, notre plus grande richesse », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Des berges mises à rude épreuve par les inondations

En 2017, les portions de berges qui étaient jusque là en bon état n'ont pas résisté aux crues printanières. En 2018, l'Arrondissement a mandaté l'entreprise Écogénie afin d'effectuer la caractérisation des rives le long du lac Saint-Louis entre la 34e et la 52e Avenue. Le rapport d'Écogénie, livré en 2019, proposait des solutions préliminaires. Toutefois, les inondations printanières de 2019 ont aggravé encore plus la situation. L'érosion des berges est maintenant si importante qu'elle menace l'intégrité des parcs riverains ainsi que tous les bienfaits qu'ils apportent à la collectivité. La biodiversité s'en trouve fragilisée. Le mandat octroyé à FNX-Innov consiste à proposer des aménagements pour protéger les berges de l'érosion dans un contexte de conditions météorologiques extrêmes. Les solutions devront être pérennes et inclure une plantation favorisant la vitalité de la faune et de la biodiversité.

« Nous souhaitons tous que les dommages causés à nos berges soient réparés le plus rapidement possible. Cependant, les méthodes que nous utilisions auparavant doivent être revues et améliorées afin d'être plus résilientes. L'entreprise choisie conseillera l'Arrondissement sur les meilleures pratiques afin d'investir dans des solutions plus durables et pérennes », a souligné Michèle Flannery, conseillère du district Fort-Rolland.

Le contrat au montant de 145 161 $ a été octroyé à FNX-Innov à la suite d'un appel d'offres public. L'entreprise aura pour mandat de produire les plans et devis préalables à l'appel d'offres pour les travaux de stabilisation des berges, souhaités pour l'automne 2021.

