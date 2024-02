L'Armée du Salut lance un nouveau programme d'ateliers en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes du secondaire à la violence et à l'exploitation sexuelle

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - En collaboration avec L'Abri d'espoir, un centre d'hébergement pour femmes en difficulté, l'Armée du Salut a développé un programme destiné aux élèves du secondaire traitant de la violence et de l'exploitation sexuelle. Ces ateliers adaptables à chaque groupe d'une durée de 1h30 sont axés sur la prévention et la sensibilisation à la violence et à l'exploitation sexuelle auprès des jeunes d'âge secondaire et des adultes qui les entourent. Nous utilisons des méthodes basées sur les survivant.e.s et adaptons notre approche au nombre de participant.e.s, à leurs expériences, à leur environnement et à leurs besoins.

L'objectif est de sensibiliser les jeunes à toutes les formes de violence pour qu'ils puissent reconnaître les signes avant-coureurs afin de pouvoir agir rapidement et aller chercher de l'aide.

Ces ateliers interactifs proposeront aux élèves des vidéos, des réflexions en petit groupe, de l'information quant à leurs droits et l'accès à des ressources pouvant leur venir en aide rapidement.

Ce projet-pilote est offert dans les commissions scolaires de l'île de Montréal en français et en anglais.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle fait maintenant partie des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays après le gouvernement. Jour après jour, l'Armée du Salut redonne espoir et offre du soutien aux personnes vulnérables dans quelque 400 collectivités du Canada et 133 pays. Ses services sociaux et communautaires comprennent des banques et des programmes alimentaires qui permettent aux personnes et aux familles démunies de manger à leur faim, des refuges pour les personnes en situation ou à risque d'itinérance, des programmes d'aide au logement et de réadaptation des personnes aux prises avec une dépendance, des établissements de soins palliatifs et de longue durée, des programmes d'aide à Noël (distribution de boîtes de nourriture et de jouets), des programmes parascolaires, de nutrition et de camp de vacances pour les jeunes, ainsi que des cours sur l'autonomie fonctionnelle (pour apprendre à préparer un budget, à cuisiner pour une famille, à gérer sa colère, etc.). En faisant un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées ou laissées-pour-compte.

