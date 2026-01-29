L'ARIHQ salue le lancement de la Politique nationale de soutien à domicile « Mieux chez soi » et appelle à une vision globale du parcours de vieillissement

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (l'ARIHQ) accueille favorablement l'annonce de la ministre Sonia Bélanger concernant le lancement de la Politique nationale de soutien à domicile Mieux chez soi. Cette étape marque une avancée importante pour le maintien de l'autonomie des personnes et le soutien offert à leurs proches.

L'ARIHQ souligne la reconnaissance du soutien à domicile comme pilier essentiel du continuum de soins et de services, ainsi que les investissements annoncés afin de renforcer l'accessibilité, la coordination et la qualité des services offerts à domicile.

« Les soins à domicile (SAD) constituent très souvent la porte d'entrée dans le réseau de la santé et des services sociaux pour les personnes qui amorcent une perte d'autonomie. Ils jouent un rôle clé pour soutenir ces personnes et leurs familles le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. Des SAD efficacement déployés sont une mesure essentielle permettant de réduire la pression sur un réseau d'hébergement déjà en crise », souligne Carl Veilleux, président du CA de l'ARIHQ.

L'ARIHQ rappelle toutefois que, lorsque les besoins d'une personne deviennent trop importants pour être comblés à domicile, il est essentiel d'assurer une transition fluide, planifiée et sécuritaire vers des milieux d'hébergement avec soins, notamment les Ressources Intermédiaires.

« Le maintien à domicile ne peut réussir sans une capacité suffisante d'hébergement avec soins lorsque la situation l'exige. Or, 5 500 personnes sont actuellement en attente d'une place en Ressource Intermédiaire, ce qui crée des ruptures dans le parcours de soins et une pression accrue sur l'ensemble du réseau », ajoute Carl Veilleux.

Dans ce contexte, l'ARIHQ estime que la réussite de la stratégie Mieux chez soi repose sur l'adoption par le gouvernement du Québec d'une vision d'ensemble du parcours de vieillissement, qui reconnaît la complémentarité entre le soutien à domicile et les milieux d'hébergement avec soins.

« Pour que cette stratégie fonctionne pleinement, il est essentiel que le gouvernement agisse à chaque étape du parcours de vieillissement d'une personne, du domicile jusqu'à l'hébergement, en s'assurant que les transitions se fassent sans délai et dans la continuité des soins », conclut Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ.

L'ARIHQ réitère sa volonté de collaborer avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de contribuer à une mise en œuvre cohérente de la politique, au bénéfice des personnes en perte d'autonomie et de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.

À propos de l'ARIHQ

L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec rassemble et soutient plus de 1 120 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à plus de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie.

L'ARIHQ est reconnue officiellement par le MSSS à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

