L'ARIHQ dénonce le manque de données en hébergement et exige plus de transparence

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Lors d'un point de presse, l'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) et Mme Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, ont interpellé la ministre déléguée à la Santé et responsable des Services sociaux, Mme Sonia Bélanger, afin qu'elle s'engage à fournir et colliger les données sur les personnes en attente d'une place en Ressource Intermédiaire (RI).

Depuis plus d'un an, l'ARIHQ demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) plus de transparence en fournissant le nombre exact de personnes en attente d'une place en Ressource Intermédiaire. Il est primordial que ces données soient intégrées au Tableau de bord du MSSS afin d'assurer une transparence réelle et une planification efficace des places à développer en Ressource Intermédiaire.

Un manque de transparence

À ce jour, aucune donnée officielle n'a été transmise par le ministère de la Santé et des Services sociaux ou par Santé Québec. Comme à l'automne 2024, l'ARIHQ a dû recourir à des demandes d'accès à l'information auprès de chacun des CISSS et CIUSSS pour avoir un portrait juste. Cette absence de suivi empêche toute planification adéquate.

En février dernier, un peu moins de 5 000 personnes attendaient une place en RI. Neuf mois plus tard, la situation s'est aggravée. La demande a augmenté de 11 %. Selon les dernières données rendues publiques par l'ARIHQ cet automne, 5 495 personnes attendent un milieu de vie décent correspondant à leurs besoins. Et ce chiffre ne représente que les personnes évaluées. Les besoins réels sont encore plus importants.

Des négociations au ralenti

Les listes d'attente s'allongent parce que le développement du réseau des RI est paralysé. L'Entente nationale entre l'ARIHQ et le MSSS est échue depuis le 31 mars 2025. Malgré le début des négociations au printemps, celles-ci ne reflètent pas l'urgence de la situation. Les enjeux essentiels pour relancer la construction de nouvelles RI ont été clairement identifiés par l'ARIHQ, mais ils ne sont toujours pas abordés à la table de négociation. Le gouvernement doit prioriser cette négociation pour développer de nouvelles places et offrir un hébergement adapté aux personnes en attente.

Citation

« Nous faisons face à un système qui manque de souplesse et de vision. Chaque mois qui passe sans action ajoute à la détresse des familles. Il est impératif que la ministre prenne les rênes pour débloquer les négociations et permettre la création de milieux de vie dignes. Près de 5 500 personnes attendent aujourd'hui une réponse concrète, pas des délais supplémentaires. »

-- Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ

À propos de l'ARIHQ

L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) rassemble et soutient plus de 1 120 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à plus de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie.

L'ARIHQ est reconnue officiellement par le MSSS à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

