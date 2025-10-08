Ressources Intermédiaires : la demande explose et la liste d'attente s'allonge

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) constate avec inquiétude que la liste d'attente pour une place en Ressource Intermédiaire (RI) continue à s'allonger. En février dernier, un peu moins de 5 000 personnes étaient en attente d'une place en RI. Neuf mois plus tard, la situation s'est aggravée : 5 495 personnes vulnérables attendent aujourd'hui un milieu de vie adapté à leurs besoins, ce qui représente une augmentation de 11 %.

Une bureaucratie paralysante

Alors que la demande explose, le développement des RI est au point mort. Depuis 2020, plus de 70 % des appels d'offres lancés par le réseau public pour ouvrir de nouvelles places ont été annulés. Ces appels d'offres annulés représentent l'équivalent de 4 089 places qui auraient pu diminuer les listes d'attente et combler les besoins des personnes vulnérables.

Le besoin de la population est bien là, mais des contraintes rendent l'ouverture et l'opération d'une RI difficilement réalisables : exigences nombreuses, délais serrés et financement inadéquat. Le processus d'appels d'offres, qui devrait favoriser le développement de projets, constitue désormais un obstacle important.

L'angle mort des données

À ce frein structurel s'ajoute un manque de transparence. Ni le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ni Santé Québec, ni le ministre ne disposent d'un portrait global de la demande. Comme en 2024, l'ARIHQ a dû recourir à des demandes d'accès à l'information auprès des 23 établissements de santé afin d'obtenir les chiffres. L'absence de données consolidées compromet la planification et limite la capacité du gouvernement à anticiper l'évolution de la demande, dont la croissance est estimée à près de 70 % d'ici 2040.

Une occasion de corriger le tir

Les négociations de l'Entente nationale entre le MSSS et l'ARIHQ, en cours depuis mars 2025, représentent une occasion cruciale de repenser le modèle. Pour l'ARIHQ, deux gestes sont incontournables :

Assurer un financement adéquat pour développer les places nécessaires;

Alléger les processus administratifs pour se concentrer sur les soins et le développement de nouvelles places.

Par ailleurs, l'ARIHQ demande à Santé Québec et au MSSS d'établir un mécanisme clair et public de suivi des listes d'attentes afin de mieux répondre aux besoins de la population.

Citations

« Derrière chaque place en attente, il y a une personne vulnérable qui a besoin d'un milieu de vie digne et sécuritaire. Nous avons le devoir collectif de lever les obstacles administratifs et d'accélérer le développement des Ressources Intermédiaires. Nous avons l'expertise et le réseau; il ne manque que la volonté politique de débloquer les fonds et les mécanismes qui paralysent le système. »

-- Manon Charpentier, directrice générale de l'ARIHQ

À propos de l'ARIHQ

L'Association des Ressources Intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) rassemble et soutient plus de 1 120 Ressources Intermédiaires qui offrent des services à plus de 20 000 personnes vulnérables à travers toutes les régions du Québec. Il s'agit notamment de personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie.

L'ARIHQ est reconnue officiellement par le MSSS à titre d'organisme représentatif de Ressources Intermédiaires destinées aux adultes.

SOURCE Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec

Pour tout renseignement : Camille Lapointe, TACT, Cellulaire : 514 467-2893, [email protected]; Source : Simon Telles, ARIHQ, Cellulaire : 514 742-2883, [email protected]