L'AREQ salue la nomination de Caroline Proulx à titre de nouvelle ministre déléguée à la Santé et aux Aînés et lui présente ses priorités

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - L'AREQ (CSQ) prend acte de la nomination de Caroline Proulx au poste de ministre responsable de la Santé et aux Aînés. Nous souhaitons entamer un dialogue constructif avec Mme Proulx afin d'aborder ensemble les principaux enjeux touchant les personnes aînées du Québec.

Quelques enjeux illustrés par des données marquantes :

Soutien à domicile et maintien dans le milieu de vie

Actuellement, moins de 11 % des besoins en services de soutien à domicile (SAD) sont actuellement comblés par le réseau public, laissant des dizaines de milliers de personnes en attente et dépendantes de services privés. Selon la plus récente évaluation de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), il faudrait quadrupler le financement du soutien à domicile, passant de 2,6 milliards $ à entre 7 et 11 milliards $ par année, pour amorcer un virage significatif, inspiré des meilleurs modèles dans le monde.

Pouvoir d'achat et effets de l'inflation

Bien que la quasi-totalité des membres sondés (97 %) juge leur situation financière globalement bonne, une majorité rapporte un impact de l'inflation sur leurs finances personnelles -- jugé important (26 %) ou modéré (58 %). Près de la moitié (51 %) ont dû réduire des dépenses non essentielles au cours des deux dernières années. Rappelons que l'indexation actuelle de certaines rentes de l'État, comme le RREGOP, est incomplète, ce qui entraîne une diminution du pouvoir d'achat des retraités au fil des ans.

Isolement et rôle des proches aidants

Près de 45 % des membres de l'AREQ sont des proches aidants et 72 % d'entre eux offrent du transport à leurs proches, notamment pour des rendez-vous médicaux. En moyenne, ils consacrent 5 h 47 par semaine à cet accompagnement. En considérant le défi démographique du Québec, l'AREQ croit qu'il est impératif de mieux soutenir les personnes proches aidantes qui s'épuisent à la tâche.

Recours au privé en santé

Face aux difficultés d'accès dans le réseau public, 38 % des membres ont eu recours au privé en santé au cours des deux dernières années. Les motifs principaux sont la réduction des délais d'attente (55 %), le manque de disponibilité dans le public (26 %) ou le remboursement des services par leurs assurances privées (25 %).

Citation

« Nous voulons collaborer avec la ministre Proulx afin d'identifier des pistes d'action concrètes et adaptées aux réalités des personnes aînées du Québec, qui ont été trop souvent dans l'angle mort des actions politiques au Québec. La priorité des membres de l'AREQ est l'accès à des services de soutien à domicile. À cet effet, nous sommes toujours en attente d'une nouvelle politique promise par le gouvernement. » -- Micheline Germain, présidente de l'AREQ (CSQ).

Fondée en 1961, l'AREQ - Le mouvement des personnes retraitées CSQ compte 60 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

