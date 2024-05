L'AREQ (CSQ) réagit au dépôt du Projet de loi 65 sur la protection des personnes aînées contre les évictions

QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ, par le biais de sa présidente, Micheline Germain, a réagi favorablement au dépôt du Projet de loi 65 fait ce matin par la ministre responsable de l'Habitation du Québec, France-Élaine Duranceau. Ce dernier vise à mieux protéger les personnes aînées contre les évictions.

« Nous sommes heureux du changement de cap de la ministre, et que le nouveau projet de loi prévoit d'abaisser de 5 ans l'âge admissible, pour être maintenant fixé à 65 ans, en plus de hausser le revenu maximal à 125 % du revenu d'admissibilité pour un accès au logement à loyer modique, d'autant plus que l'enjeu interpelle particulièrement les femmes, en raison de leur longévité et de leurs revenus plus faibles. De nos 60 000 membres, 70 % sont des femmes. Nous sommes donc à même de constater que le fait de pouvoir demeurer dans un logement à coût modeste revêt une importance majeure pour un grand nombre d'entre elles. Pour plusieurs, il s'agit même d'une source d'insécurité émotionnelle autant que financière. Nous croyons donc que cette nouvelle version du projet de loi protège davantage ces personnes en situation de vulnérabilité».

À propos de l'AREQ (CSQ)

Fondée en 1961, l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ, compte 60 000 membres dans l'ensemble des régions du Québec. L'AREQ est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Centrale des Syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Source : Rébecca Salesse, conseillère en communication et relations de presse, Cell. : 418 929-2620 / Courriel : [email protected]; Renseignements : Jenna Dubé, directrice TACT, Cell. : 581 996-3023 / Courriel : [email protected]