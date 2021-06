L'Aquarium du Québec attristé par le décès d'Eddy l'ours blanc

Au cours des dernières semaines, une mue anormale a été observée chez Eddy. Les équipes de santé animale ont procédé à des analyses sanguines et les résultats ont démontré une augmentation des paramètres rénaux, ce qui témoigne d'une dégradation de la fonction rénale. Il s'agit d'une situation fréquente chez les ours blancs âgés. L'espérance de vie d'un ours blanc en institution zoologique est de 17 ans.