L'AQPP tient à faire le point sur la disponibilité des tests rapides en pharmacie

MONTRÉAL, le 5 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a appris que de nouveaux autotests rapides pour le dépistage de la COVID-19 seront prochainement mis à la disposition de la population québécoise. Toutefois, selon les informations que nous avons obtenues, l'AQPP tient à préciser que ces tests ne seront pas livrés dans les pharmacies avant la semaine du 10 janvier. Nous nous attendons à ce que la majorité des pharmacies ait reçu des tests le mardi 11 janvier. Nous demandons aux citoyens de ne pas se déplacer ou appeler en pharmacie avant cette date.

"Nous n'avons malheureusement aucun contrôle sur les arrivages ou sur la livraison des tests. Une fois qu'ils sont entre les mains des pharmaciens, ils sont remis aux patients sans délai, assure Benoit Morin, président de l'AQPP." Dès que ceux-ci seront livrés, les pharmacies les rendront disponibles à la population et les informeront de la marche à suivre pour se les procurer.

L'AQPP tient également à rappeler que la distribution des tests est limitée à une trousse de 5 tests par personne de 14 ans et plus par période de 30 jours. Enfin, il ne faut pas se présenter en pharmacie avec des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements: (438) 887-0519, [email protected]

Liens connexes

www.monpharmacien.ca