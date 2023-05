L'AQPP dénonce les programmes de soutien aux patients traditionnels qui contreviennent aux règles

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - À la suite des articles parus dans le journal Le Devoir hier matin, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) souhaite interpeller les partenaires du système de santé concernés afin qu'ils agissent sans délai pour mettre fin aux programmes de soutien aux patients traditionnels (PSP) qui agissent à l'encontre des règles et qui contrôlent actuellement le système de distribution de la majorité des médicaments de spécialité. L'AQPP dénonce depuis quelques années certaines pratiques illégales : des pratiques qui privent les patients d'un accès essentiel au professionnel de la santé de leur choix, leur pharmacien.

Le droit de choisir son professionnel de la santé est inscrit dans la Loi sur l'assurance maladie et le Code de déontologie des pharmaciens. Ainsi, le cas présenté par Le Devoir, où une patiente se voit imposer un pharmacien, est inadmissible. L'AQPP a signifié de nombreux cas de transgressions semblables au cours des dernières années tant au ministère de la Santé qu'à la RAMQ. Elle est aussi intervenue auprès des différents acteurs du système, qu'il s'agisse des fabricants et des programmes de soutien aux patients traditionnels concernés, malheureusement sans succès, ces derniers persistants dans leurs pratiques non conformes.

« J'invite tous les partenaires du réseau de la santé engagés dans l'important dossier des médicaments de spécialité, dont l'OIIQ, le CMQ et l'OPQ, à appuyer la démarche de l'AQPP en dénonçant ce système parallèle incorrecte. Il existe des façons conformes de procéder. », a indiqué Benoit Morin, président de l'AQPP. « Tel que je l'ai mentionné à de nombreuses reprises, je suis extrêmement préoccupé par la situation qui prévaut actuellement. Ça doit changer, et cela passe par des actions de tous les joueurs. L'Ordre des pharmaciens du Québec et l'AQPP ne peuvent être les seuls à agir dans ce dossier », a-t-il ajouté.

Irritée de voir ces pratiques illégales perdurer, l'AQPP a mis sur pied son propre programme de soutien aux patients, Accessa, qui fonctionne en conformité avec les lois et les règlements en vigueur. En tant que gestionnaire de programmes, Accessa démocratise l'accès aux médicaments de spécialité à toutes les pharmacies du Québec, permettant par le fait même aux patients aux prises avec une maladie complexe de consulter le pharmacien de leur choix, souvent celui avec qui ils ont bâti un lien de confiance depuis de très nombreuses années et qui connaît le mieux leur dossier pharmacologique et leur historique de santé. En tant que gestionnaire de programmes œuvrant au Québec, Accessa est une plateforme ouverte à tous les fabricants de médicaments et n'est exclusive à aucun.

Malgré la signature de nombreuses ententes avec des fabricants de médicaments génériques ou biosimilaires (19 depuis 2020), Accessa se bute malheureusement à un réseau bien organisé d'entreprises qui a mis en place un système opaque qui en contrôle tous les éléments et qui résiste à la mise en place des changements nécessaires afin d'opérer en toute conformité.

L'AQPP rappelle qu'il est du devoir des fabricants d'exiger la conformité de leurs fournisseurs dans la gestion de ce type de programmes et de s'assurer que cette conformité existe bel et bien.

« Au moment où de plus en plus de médicaments de spécialité sont accessibles pour soigner des maladies complexes ou rares, il nous semble plus que jamais important que les acteurs en présence se concertent afin de travailler dans le respect des lois et règlements en vigueur et que les ordres professionnels concernés, la RAMQ et le MSSS s'en assurent, a ajouté Benoit Morin.

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement.

