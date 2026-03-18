Budget du Québec - Une réponse timide aux demandes de l'AQCPE

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Gouvernement du Québec a annoncé dans son budget 2026-2027 la conversion de 5000 places non subventionnées en places subventionnées, dont 500 en centres de la petite enfance (CPE), de même que 19,2 millions $ pour la qualification et la formation de personnel éducateur. Il s'agit d'une réponse timide aux demandes de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE).

Des demandes entendues en partie

Lors des consultations prébudgétaires, l'AQCPE a proposé la transformation de places non subventionnées vers le modèle CPE. Nous reconnaissons ainsi le pas dans la bonne direction que représente la réservation de places à convertir en CPE - une première depuis le projet-pilote de juin 2023. La part qui leur est accordée est toutefois largement insuffisante. Alors que les CPE sont déjà minoritaires dans le réseau des installations, le gouvernement rate une occasion concrète de renforcer le seul modèle reconnu pour sa qualité, sa stabilité et sa mission éducative.

Le réseau des services de garde éducatifs aux mains des propriétaires privés

Des 9898 places non subventionnées converties depuis 2021, seulement 123 l'ont été vers le modèle CPE. Les places en CPE représentent ainsi 48,8 % du réseau en installation, comparativement à 51,2 % pour les places privées, subventionnées ou non.

« Le réseau de la petite enfance se privatise sous nos yeux. Les places en CPE sont maintenant minoritaires au sein des services de garde éducatifs en installation », déplore Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE. « Souhaite-t-on vraiment, en tant que société, laisser l'éducation à la petite enfance à des actifs commerciaux, qui ont l'occasion de faire des profits basés sur les subventions qu'ils reçoivent de l'État, à la même hauteur que les CPE? », ajoute Mme Blanchard.

Les CPE sont le modèle le plus rentable pour le Québec

« Le modèle des CPE constitue un choix judicieux en matière de finances publiques », ajoute Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE. « Il s'agit d'un modèle d'économie sociale sans but lucratif, où les fonds publics sont entièrement réinvestis dans les services plutôt que versés en profits. C'est d'ailleurs celui qui obtient les meilleurs résultats à l'évaluation de la qualité éducative. Ainsi, pour les contribuables québécois, c'est un investissement rentable : chaque dollar sert directement la qualité, l'accessibilité et la pérennité du réseau. »

Quelques mesures pour contrer la pénurie de la main-d'œuvre

Le gouvernement octroie 19,2 millions de dollars au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, afin de qualifier et de former du personnel éducateur, notamment à travers le programme Parcours travail-étude en petite enfance. La reconduction pour l'année 2026-2027 de ce programme faisait aussi partie des propositions prônées par l'AQCPE dans son mémoire prébudgétaire.

« Nous accueillons positivement toute mesure permettant aux CPE de qualifier et de former de nouvelles personnes. Toutefois, ces sommes ne sont pas à la hauteur de la pénurie et du manque de qualification auxquels fait face le réseau des services éducatifs à l'enfance. À titre comparatif, 74 millions de dollars ont été accordés en éducation, soit près de quatre fois plus d'argent pour répondre au manque de professeurs », indique Geneviève Blanchard.

Rappelons que plusieurs décisions récentes du gouvernement en immigration et concernant la laïcité réduiront aussi le bassin de personnes qualifiées qui peuvent se joindre au réseau. Les défis de main-d'œuvre des corporations demeurent donc très importants.

Le réseau des CPE/BC comme moteur

« Le réseau des CPE/BC est incontournable à la vitalité économique et au développement social du Québec. Il est temps de revenir à l'ambition que nous avions il y a près de 30 ans et finaliser ce projet de société qu'est le réseau des CPE/BC. Des services éducatifs de qualité, dans un modèle OBNL à but non lucratif, géré par des parents-utilisateurs, qui place non pas les profits privés, mais la qualité et l'égalité des chances au cœur de sa mission », conclut Gina Gasparrini.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Demandes d'entrevues : Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, [email protected], 514-829-9365