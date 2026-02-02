L'AQCPE lance la première Journée nationale des responsables de l'alimentation en CPE

MONTRÉAL, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Derrière chaque repas servi en centre de la petite enfance (CPE), il y a bien plus qu'une recette : il y a une expertise, une responsabilité et un engagement quotidien envers les tout-petits. C'est pour reconnaître ce travail essentiel que l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) annonce la tenue de la toute première Journée nationale des responsables de l'alimentation en CPE, le 5 février 2026.

Par cette initiative, l'AQCPE souhaite mettre en lumière ces professionnelles et professionnels qui, chaque jour, contribuent directement au bien-être et au développement des enfants en CPE, une assiette à la fois.

« Nous sommes heureux de souligner le travail remarquable des responsables de l'alimentation en CPE. Souvent exercé dans l'ombre, le rôle de responsable de l'alimentation est pourtant au cœur même de la qualité éducative offerte dans les CPE. Cette Journée nationale est l'occasion de reconnaître leur expertise, leur créativité et leur contribution essentielle à la qualité éducative et au bien-être des enfants.» Philippe Grand, Directeur du Service Saine alimentation de l'AQCPE

Un travail rigoureux

Nourrir en moyenne près de 80 enfants avec un budget moyen de 3,39 $ par enfant, par jour : voilà la réalité quotidienne des responsables de l'alimentation en CPE. Un véritable tour de force, qui exige des choix réfléchis, une attention constante et une gestion rigoureuse, toujours orientées vers le bien-être des tout-petits.

Être responsable de l'alimentation en CPE, c'est aussi exercer un savoir-faire spécialisé, appuyé par une planification minutieuse et une capacité constante d'adaptation. Cela implique notamment la gestion des allergies, l'adaptation des menus aux stades de développement des enfants, notamment à la pouponnière, ainsi que la mise en œuvre de pratiques d'alimentation durables et responsables, incluant la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Bien plus que des repas

Chaque jour, grâce aux quelque 1 200 responsables de l'alimentation œuvrant en CPE à travers le Québec, des milliers d'enfants vivent bien plus qu'un simple moment de repas. Dans les cuisines des CPE prennent forme des expériences rassurantes, des découvertes sensorielles et des instants de plaisir qui contribuent directement à l'acquisition de saines habitudes de vie.

Une campagne de sensibilisation

Dans le cadre de cette première Journée nationale, l'AQCPE déploiera également une initiative de sensibilisation sur les réseaux sociaux. L'auteur et créateur de contenu Martin Goyette, connu notamment pour son Guide de survie pour monoparental, est allé passer une journée complète dans un CPE, aux côtés d'un responsable de l'alimentation, afin de découvrir concrètement la réalité du métier et les défis quotidiens qui l'accompagnent.

Une invitation à souligner cette première édition

À l'occasion de cette première Journée nationale, l'AQCPE invite les CPE, les équipes, les familles et les partenaires à prendre un moment, le 5 février, pour reconnaître et remercier celles et ceux qui, dans les cuisines, nourrissent l'enfance avec engagement, compétence et humanité.

#NourrirLenfance

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Demandes d'entrevues: Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, [email protected], Cellulaire : 514-829-9365