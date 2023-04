TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est classée au premier rang dans l'étude comparative des nouvelles fonctionnalités de services bancaires mobiles au Canada de 2023 réalisée par Insider Intelligence, ce qui reflète l'avantage concurrentiel de la banque dans son offre de services bancaires mobiles. La Banque CIBC a été reconnue pour son excellence dans les catégories suivantes :

Service à la clientèle, grâce à sa fonctionnalité de clavardage en direct, à l'accès aux coordonnées des représentants de Services bancaires personnels, à la fonction de recherche globale et à l'assistant virtuel.

Virements, grâce à ses fonctionnalités de virement de fonds à l'échelle mondiale, de virement de fonds postdaté Interac et de commande de devises.

L'étude classe les sept plus grandes institutions financières du Canada en fonction de leur actif, selon leurs capacités en matière de services bancaires mobiles, en analysant les caractéristiques de leurs services mobiles et en sondant les consommateurs canadiens pour évaluer les services bancaires mobiles qu'ils recherchent le plus.

« Nous continuons de privilégier la création d'outils et de services numériques intelligents, simples et modernes pour faciliter nos services bancaires et aider nos clients à réaliser leurs ambitions, a déclaré David Attard, premier vice-président, Services bancaires numériques et mise en œuvre, Banque CIBC. Cette reconnaissance est le résultat d'un effort collectif à l'échelle de notre banque en vue d'offrir à nos clients une expérience exceptionnelle et de faciliter les opérations bancaires courantes. »

La Banque CIBC offre une variété d'outils et de fonctions qui facilitent les expériences bancaires numériques des clients, notamment :

Plani Intelli CIBC, un outil numérique libre-service facile à utiliser qui élimine la complexité de la gestion des finances, offre des conseils personnalisés et aide les clients à établir et à suivre facilement leurs objectifs et à les garder bien en vue au moyen de l'application Services bancaires mobiles CIBC;

À la loupe CIBC, une fonction de services bancaires mobiles qui donne aux clients des recommandations personnalisées et réalisables fondées sur leurs opérations financières;

l'assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle de la Banque CIBC, apte à aider les clients à effectuer des opérations bancaires et à répondre à leurs questions sur les services bancaires courants;

la vérification numérique de l'identité, qui offre aux nouveaux clients de la Banque CIBC un accueil rapide, facile et sécurisé par l'intermédiaire du site Web ou de l'application de services bancaires mobiles de la Banque CIBC;

le remplacement instantané de carte numérique, offert à la plupart des clients titulaires d'une carte de crédit personnelle ou d'entreprise CIBC qui, en cas de perte ou de vol de leur carte, leur permet d'accéder immédiatement à une carte de remplacement pouvant être utilisée avec Apple Pay ou Google Pay.

