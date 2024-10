TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises, a reçu cinq prestigieux prix w3 pour son application mobile de premier plan. L'application de recherche d'emploi a reçu des prix Or pour l'excellence de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur et a également été classée parmi les meilleures sur le plan de la conception visuelle, parmi les sites de recrutement et sur le plan des meilleures pratiques pour les sites d'applications mobiles.

Les prix w3 représentent le principal concours numérique mondial qui récompense les équipes derrière les sites Web, les vidéos, le marketing, les applications mobiles, les réseaux sociaux et les balados de premier plan. Les gagnants ont été sélectionnés parmi des milliers de participants du monde entier. C'est la troisième année consécutive que l'application mobile de Robert Half est récompensée par l'Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA), qui consacre les gagnants des prix w3.

« L'application mobile de Robert Half est plus qu'un simple outil ; elle change la donne pour les chercheurs d'emploi d'aujourd'hui, a déclaré James Johnson, vice-président directeur et directeur de la technologie de Robert Half. Nous comprenons les complexités du contexte d'embauche actuel. Grâce à notre application mobile, les utilisateurs profitent d'une expérience numérique unique et personnalisable qui les soutient à chaque étape du processus d'embauche. Je suis fier de nos équipes et de la collaboration qui a mené à la création d'une ressource réactive et conviviale pour les chercheurs d'emploi. »

Depuis 2019, l'application mobile Robert de Half est l'application la mieux classée en Amérique du Nord pour permettre aux chercheurs d'emploi de trouver et de postuler des emplois et de personnaliser leur profil professionnel. Elle offre aux candidats la capacité unique de recevoir des demandes d'entrevue et de les planifier instantanément, réduisant ainsi la durée du processus d'entrevue. Les candidats peuvent créer rapidement un compte en téléversant leur CV, ce qui leur permet de postuler facilement en un simple clic. Il est également possible de faire le suivi de l'état des demandes, de gérer les demandes d'entrevue et les offres d'emploi, et d'envoyer des commentaires directement à Robert Half au moyen de l'application mobile.

