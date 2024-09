Un nouveau sondage, réalisé par Mydoh, révèle que 85 % des parents québécois estiment que

certains aspects de l'éducation financière sont difficiles à enseigner à leurs enfants.

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Les parents québécois reconnaissent l'importance d'aborder le sujet de la gestion de l'argent dès le plus jeune âge, mais beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés à enseigner certains aspects de la planification financière à leurs enfants, selon un nouveau sondage de Mydoh, l'application de gestion de l'argent pour enfants et adolescents propulsée par RBC.

L'application Mydoh, qui propose une supervision parentale, permet aux familles québécoises de se doter d'outils efficaces pour instaurer ensemble de saines habitudes financières. Offrant à la fois une plateforme numérique et une carte à puce (une carte Visa prépayée), Mydoh aide les enfants à apprendre à économiser et à dépenser de manière réfléchie, les préparant ainsi à gérer leurs finances dans le monde réel.

« Les parents jouent un rôle crucial dans l'éducation financière de leurs enfants, mais ils n'ont pas à le faire seuls », déclare Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. « De la budgétisation à la valeur de l'argent, enseigner la gestion financière aux enfants peut sembler accablant pour les parents, dont beaucoup n'ont eux-mêmes pas reçu d'éducation financière précoce. Avec un outil numérique sûr et facile à utiliser comme Mydoh, les enfants peuvent comprendre la valeur de l'argent et cela les aide à développer des compétences de littératie financière essentielles. »

Cette plateforme novatrice fournit une solution qui répond à un défi de plus en plus courant pour les parents. Selon le sondage réalisé pour Mydoh, 83 % des parents québécois ayant des enfants âgés de 11 à 14 ans estiment qu'il est essentiel d'inculquer des notions de littératie financière dès le plus jeune âge. Cependant, 85 % des parents québécois affirment que certains aspects de l'éducation financière, y compris des sujets comme le budget, l'épargne, la valeur de l'argent et la consommation responsable, sont plus difficiles à enseigner à leurs enfants. Il peut être complexe pour certains d'aborder ces conversations financières à la maison, mais il existe des moyens de les simplifier!

Les premiers « petits boulots » offrent une opportunité d'apprentissage financier pour les enfants

Au Québec, les premiers « petits boulots » ou tâches ménagères rémunérées sont un rite de passage pour les enfants et les adolescents de moins de 14 ans, leur permettant d'acquérir de l'expérience en matière d'éthique de travail et les aidant à apprendre à gérer leur argent. Ces petits boulots peuvent être une bonne occasion pour les parents de discuter de finances avec leurs préadolescents et adolescents, les aidant à développer de bonnes habitudes qu'ils pourront conserver à l'âge adulte.

Bien que les parents utilisent souvent l'expression « Dans mon temps... » pour expliquer à quel point leur enfance était différente, le nouveau sondage Mydoh suggère que les premiers petits boulots au Québec sont relativement similaires entre les générations. Le gardiennage reste le petit boulot le plus courant (23 %), suivi de la tonte de pelouse et du jardinage (17 %), selon les répondants.

Que font les ados avec l'argent de leurs petits boulots de nos jours ? Selon le sondage, un jeune sur quatre de la génération Z (24%) envisage d'épargner en vue d'un futur achat important, contre un sur cinq (19 %) de la génération de leurs parents. À cet égard, les jeunes qui utilisent l'application Mydoh peuvent bénéficier des outils et des apprentissages financiers de la plateforme numérique pour concrétiser ces achats futurs.

Pour Mélissa Bédard, mère de trois filles et ambassadrice Mydoh de la campagne de lancement de la marque au Québec, permettre à ses enfants de recevoir une bonne éducation financière est essentiel :

« Parler d'argent a longtemps été un sujet délicat chez nous, mais je tiens à enseigner à mes enfants la valeur de l'argent dès le plus jeune âge. Associer l'application Mydoh à leurs tâches à la maison a été un excellent moyen de renforcer ces premières leçons financières. Mydoh est facile à utiliser, colorée et donne envie aux ados de l'utiliser, c'est un gros plus! »

Mydoh : un outil pratique pour des adolescents financièrement responsables

Selon le sondage de Mydoh, 61 % des parents au Québec se disent intéressés par l'utilisation d'une plateforme gratuite pour faciliter les discussions financières avec leurs enfants. En complément des petits boulots, Mydoh, une application sans frais mensuels, est l'outil idéal pour aider les jeunes québécois à développer des compétences en littératie financière par l'apprentissage expérientiel. L'application est disponible en français sur iOS et Android.

Avec Mydoh, les parents peuvent organiser des tâches avec leurs enfants, en leur versant une allocation hebdomadaire le samedi pour simuler un jour de paie. Les parents peuvent aider leurs enfants à définir et atteindre leurs objectifs d'épargne tout en leur fournissant une expérience pratique de la gestion de l'argent. Cette approche efficace permet aux jeunes de prendre des décisions financières éclairées, de comprendre la valeur de l'argent et de développer des compétences essentielles qui leur seront bénéfiques tout au long de leur vie.

Les parents gagnent une tranquillité d'esprit en sachant qu'ils ont une surveillance complète des transactions de leur enfant et peuvent verrouiller et déverrouiller la carte à puce de leur enfant à tout moment. Mydoh est également soutenue par les paramètres de sécurité et de confidentialité de RBC.

Dans le cadre de sa mission visant à aider les familles à élever des adolescents financièrement responsables, Mydoh a déjà permis à près de 200 000 utilisateurs canadiens de renforcer les bases financières de la prochaine génération. Mydoh est maintenant ravie d'accompagner également les familles québécoises dans cette démarche.

À propos du sondage et de la méthodologie

Léger a été mandaté pour réaliser un sondage en ligne auprès de 400 parents québécois d'enfants âgés de 11 à 14 ans. Le sondage a été réalisé entre le 17 et le 21 juillet 2024, à l'aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 400 répondants aurait une marge d'erreur de ±4,9 %, 19 fois sur 20.

