L'application Apple TV ainsi qu'apple TV+ maintenant offerts sur les téléviseurs 2019 de LG dans plus de 80 pays

Grâce à l'application Apple TV, les propriétaires de téléviseurs de LG peuvent désormais profiter d'Apple TV+, des chaînes Apple TV et d'autres contenus en Dolby Vision

TORONTO, le 4 févr. 2020 /CNW/ - Ayant présenté ses téléviseurs intelligents 2020 dotés de l'application Apple TV en janvier au CES, LG Electronics (LG) lance maintenant l'application Apple TV pour ses téléviseurs intelligents 2019 compatibles dans plus de 80 pays. Facilement accessible depuis l'accueil et la barre de lancement de LG, l'application Apple TV permet de s'abonner à Apple TV+, le nouveau service d'abonnement vidéo d'Apple qui propose des émissions originales populaires comme « La Matinale », « Jour noir », « Servant : La domestique » et « Sur la route des rêves ».

Avec l'application Apple TV, les propriétaires de téléviseurs de LG peuvent également s'abonner aux chaînes Apple TV (abonnement direct à des services vidéo haut de gamme en ligne et hors ligne, sans publicité et à la demande), accéder à leur vidéothèque iTunes et acheter ou louer plus de 100 000 films et émissions de télévision. Un simple clic sur la télécommande Magic de LG suffit pour démarrer.

Les utilisateurs peuvent profiter de la meilleure image et du meilleur son du marché, avec des téléviseurs qui répondent au nombre sans cesse croissant de programmes offerts par les principaux fournisseurs de contenu mondiaux. Offrant un large éventail de titres en Dolby Vision, l'application Apple TV constitue le complément idéal des téléviseurs de LG, l'une des premières entreprises à adopter la technologie Dolby. Les plus récents téléviseurs de LG continuent de prendre en charge le format Dolby Vision, offrant aux utilisateurs le visionnement le plus immersif avec des couleurs vraiment vives, une plus grande profondeur et un son d'un réalisme étonnant.

Les téléviseurs 2019 de LG sont également compatibles avec Apple AirPlay 2, qui permet de partager ou de mettre en miroir le contenu d'un iPhone, d'un iPad ou d'un ordinateur Mac directement sur un téléviseur de LG. Les consommateurs peuvent également écouter de la musique sur le téléviseur et la synchroniser avec d'autres haut-parleurs compatibles AirPlay 2 partout dans la maison. Les accessoires HomeKit d'Apple sont également pris en charge, permettant ainsi de contrôler le téléviseur facilement et en toute sécurité avec l'application Home sur un iPhone ou iPad, ou par la voix en utilisant Siri. Les utilisateurs peuvent allumer ou éteindre l'appareil, changer le volume, changer d'entrée et bien plus encore.

Les consommateurs peuvent désormais profiter de l'Apple TV en plus de l'AirPlay 2 et des accessoires HomeKit sur tous les téléviseurs OLED 2019 de LG et les téléviseurs NanoCell (séries SM9X et SM8X). Plus tard ce mois-ci, l'application Apple TV sera déployée sur certains téléviseurs UHD (séries UM7X et UM6X). L'application Apple TV ainsi qu'Apple TV+ seront disponibles sur les téléviseurs 2020 dès leur lancement ainsi que sur les téléviseurs 2018 de LG plus tard dans l'année grâce à une mise à jour du micrologiciel.

« LG continue de proposer la meilleure expérience de divertissement à domicile grâce à des innovations technologiques qui permettent d'offrir une grande qualité de visionnement et un grand confort d'utilisation », a déclaré Park Hyoung-sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « En intégrant l'application Apple TV et Apple TV+ à encore plus de modèles de téléviseurs, nous démontrons une fois de plus notre détermination à répondre aux besoins des consommateurs et à ajouter de la valeur à nos produits. »

À propos du Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics est un leader de l'industrie en matière de télévisions, de systèmes audiovisuels, d'écrans, de projecteurs et d'ordinateurs portatifs. La société fait constamment preuve d'innovation et est reconnue au sein de l'industrie pour sa position de leader en matière de téléviseurs OLED, qui révolutionnent la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG est déterminée à améliorer la vie des consommateurs en mettant au point des produits de divertissement pour la maison novateurs, notamment ses téléviseurs OLED de pointe et ses téléviseurs NanoCell primés dotés de capacités d'intelligence artificielle. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Shari Balga, LG Electronics Canada inc., Tél. : 647 261-3603, [email protected] ; Jon Koidis, LG-One Canada, Tél. : 416 433-2332, [email protected]

Liens connexes

http://www.lg.com/ca_en