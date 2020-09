Plus de Québécois pourront réaliser des économies sur leur facture d'épicerie tout en contribuant à réduire le gaspillage alimentaire

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Forte de ses récents succès dans cinq épiceries Metro depuis novembre dernier, la start-up québécoise FoodHero passe à la vitesse supérieure en faisant son entrée dans près d'une centaine de nouveaux magasins de la bannière. L'application mobile FoodHero est maintenant offerte dans des supermarchés Metro de partout au Québec, permettant ainsi aux consommateurs de réaliser des économies tout en offrant aux marchands une façon supplémentaire de réduire le gaspillage alimentaire.

Dans le contexte actuel, les consommateurs sont encore plus à l'affût de façons d'économiser sur leurs paniers d'épicerie. L'application mobile anti-gaspillage FoodHero permet d'offrir aux Québécois des rabais allant de 30 % à 50 % sur une panoplie de produits invendus dont la date de péremption approche et qui demeurent frais et tout à fait consommables, tels que de la viande, du poisson, du fromage, des mets préparés et des produits de boulangerie et pâtisserie. À l'issue du projet pilote, mené depuis novembre dernier dans cinq épiceries Metro de Montréal, les résultats sont déjà éloquents : près de 6 000 commandes ont été effectuées via l'application, soit plus de 30 000 produits vendus.

« Forts du succès de notre projet pilote, nous sommes très heureux de déployer le programme FoodHero au sein de notre réseau de magasins et de poursuivre ainsi nos efforts dans la lutte au gaspillage alimentaire », a commenté Richard Frenkcuec, vice-président, exécution détail et expérience client, Metro. « FoodHero s'ajoute à notre programme « Ensemble, évitons le gaspillage » qui offre 30 % de rabais sur les produits dont la date de péremption approche, en plus de nous offrir une voie additionnelle pour réduire la quantité de produits invendus destinés à l'enfouissement, et ainsi contribuer à notre engagement de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire relié à nos opérations d'ici 2025. »

Lancée en mai 2019, l'application FoodHero a récemment franchi la barre des 400 000 téléchargements et continue de croître rapidement, témoignant du désir des consommateurs de faire leur part pour contrer le gaspillage alimentation tout en épargnant sur leurs achats. « Nous sommes très heureux de la décision de Metro de permettre à notre application de faire son entrée dans autant de magasins et ainsi faire partie de la solution face à cet enjeu grandissant », déclare Jonathan Defoy, fondateur de FoodHero.

À propos de FoodHero

FoodHero est une start-up fondée par Jonathan Defoy, un entrepreneur en série qui compte près de 20 ans d'expérience en technologie. Il est notamment épaulé par Alain Brisebois, conseiller stratégique ayant occupé plusieurs postes de haute direction au sein de grands détaillants de l'industrie alimentaire. La création de cette solution complète aura nécessité près de 18 mois de travail. En plus d'offrir des produits à prix réduit chez les marchands participants, FoodHero calcule également le CO 2 « économisé » grâce à la réduction des déchets résiduels selon une formule scientifique validée par une firme d'experts reconnue en énergies renouvelables. FoodHero est maintenant disponible dans près de 250 marchés d'alimentation au Québec. Pour en savoir plus : FoodHero.com

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 16 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

