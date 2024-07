L'application FoodHero est maintenant accessible à travers le pays dans les filiales d'Empire Company, dont Sobeys, Safeway, Thrifty Foods et Foodland, élargissant la présence de l'application à plus de 1 000 magasins dans l'ensemble du Canada.

MONTRÉAL, le 16 juill. 2024 /CNW/ - FoodHero, l'application montréalaise dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son partenariat stratégique avec Empire Company Limited, élargissant ainsi considérablement sa portée dans de nouvelles régions, dont l'Ontario, le Canada atlantique et l'Ouest du Canada. Cette collaboration constitue une étape importante de la réalisation de la mission de FoodHero, qui est de réduire le gaspillage alimentaire tout en offrant aux Canadiens de partout au pays l'accès à des produits alimentaires à prix abordable.

L'application FoodHero s'étend à plus de 1 000 magasins au Canada en partenariat avec Empire Company pour aider les consommateurs à épargner et à lutter contre le gaspillage alimentaire dans les magasins participants de Sobeys, Safeway, Thrifty Foods, IGA et Foodland. (Groupe CNW/FoodHero)

Grâce à l'expansion nationale de FoodHero, les Canadiens auront accès à des rabais importants sur les surplus alimentaires de plus de 500 magasins participants en Ontario, au Canada atlantique et dans l'Ouest du Canada. Cette application simple à utiliser met en contact les marchands et les consommateurs en offrant des rabais de 50 % au Canada anglais et jusqu'à 60 % au Québec sur certains produits. Depuis son lancement au Québec, en 2019, l'application FoodHero connaît une croissance considérable, avec plus d'un million de téléchargements et plus de 100 000 clients actifs effectuant des achats chez environ 500 détaillants participants au Québec.

« Le coût de la vie et le gaspillage alimentaire, un problème de plus en plus pressant, sont au cœur des préoccupations des Canadiens, » explique Jonathan Defoy, PDG de FoodHero. « L'application met les consommateurs en contact avec les épiceries locales qui offrent des rabais importants sur certains produits alimentaires, afin d'éviter qu'ils ne finissent à la poubelle. Notre partenariat avec Empire Company Limited nous permet de poursuivre notre mission de lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en offrant aux Canadiens une valeur accrue sur leurs achats d'épicerie. »

Les articles disponibles sur l'application FoodHero varient de la boulangerie aux produits secs, en passant par la viande et les plats préparés. Grâce à une sélection constante de produits, les clients peuvent facilement choisir parmi les articles disponibles et planifier l'heure de la cueillette. L'application permet aussi un suivi sur le poids des produits qui ne finiront pas dans un site d'enfouissement et fait une estimation de la réduction d'émissions de CO 2 associée.

« En tant qu'entreprise engagée dans le développement durable, nous sommes ravis de nous associer à FoodHero, qui est une histoire de réussite canadienne dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce partenariat soutient notre engagement à réduire le gaspillage alimentaire, tout en veillant à ce qu'une plus grande quantité de nourriture atteigne les tables familiales plutôt que les sites d'enfouissement », ajoute Kristi Lalach, vice-présidente principale, Affaires juridiques et développement durable, Empire Company Limited.

À partir du 2 juillet, l'application FoodHero a commencé à être déployée dans les magasins Sobeys en Ontario. Le déploiement s'est poursuivi dans les magasins Sobeys et Foodland au Canada atlantique, dès le 8 juillet, ainsi que dans les magasins Sobeys, Safeway, IGA West et Thrifty Foods dans l'Ouest du Canada, dès le 15 juillet. Cette expansion progressive a permis une intégration en douceur de FoodHero dans ces nouveaux marchés, tout en permettant aux Canadiens un accès facile à des produits alimentaires à des prix concurrentiels. Elle élargit le réseau déjà étendu de FoodHero au Québec et au Nouveau‑Brunswick, qui comprend les bannières IGA, Rachelle-Béry, Marchés Tradition et Metro.

On peut télécharger l'application FoodHero sur Apple App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Pour des renseignements complémentaires, visitez le site Web www.foodhero.com/fr.

À PROPOS DE FOODHERO

FoodHero est une application novatrice lancée en 2019 qui met en contact les marchands et les consommateurs dans le but de vendre les aliments en surplus encore tout à fait frais qui, autrement, finiraient à la poubelle. La solution de FoodHero combat le gaspillage alimentaire tout en offrant aux consommateurs des rabais pouvant aller jusqu'à 60 % sur une vaste gamme de produits alimentaires.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys Inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 30,7 G$ et qui comptent pour 16,6 G$ d'actifs, emploient environ 131 000 personnes.

RENSEIGNEMENTS : Grace Chaoui pour FoodHero, 514-623-9307, [email protected]; Pour communiquer avec un porte-parole d'Empire Company Limited, écrivez à [email protected]